Нигерия: что за страна, что там происходит и почему Трамп хочет на нее напасть?

Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность военных действий против африканской республики Нигерия из-за несправедливости в отношении одной из религиозных групп государства. Что за страна Нигерия, что там происходит и почему американский лидер ей угрожает - рассказываем в нашем материале.

Нигерия на карте мира

Нигерия - это многонациональная страна, которая находится на западе африканского континента. К северу от крупнейшей по численности страны в Африке расположен Нигер, к востоку - Чад и Камерун, к западу - Бенин. С юга страна омывается Гвинейским заливом (Атлантический океан). Площадь Нигерии почти 924 тысячи квадратных километров (в 10,5 раз меньше, чем США). Столица страны, официальное название которой Федеративная Республика Нигерия, Абуджа. Крупнейшие города: бывшая столица Лагос, а также Ибадан, Кано, Порт-Харкорт. Флаг Нигерии представляет комбинацию трех вертикальных полос из двух зеленых, расположенных справа и слева, и одной белой - посередине.

Кто живет в Нигерии?

Нигерия считается одной из самых многонациональных стран в мире. Ее жители говорят на сотнях языков, включая английский, который является официальным языком государства. Более 250 этнических групп составляют население, численность которого, по данным за 2025 год, 233,5 млн человек (в полтора раза меньше, чем в США). Уровень урбанизации в Нигерии - 55%, 45% граждан страны живут в сельской местности. Естественный прирост населения страны составляет более двух процентов в год и обусловлен высокой рождаемостью, средняя продолжительность жизни - 61 год. Что касается религиозного состава, то в стране примерно одинаковое количество мусульман и христиан (мусульман чуть больше), при этом многие наряду с Авраамическими религиями исповедуют и традиционные для региона.

Какие ресурсы есть у Нигерии?

Нигерия, которая получила свое название по реке Нигер, пересекающей территорию страны, богатое ресурсами государство. Самые ценные запасы, которыми располагает Нигерия, это нефть, природный газ, олово и колумбит. Нигерия - 10-я в мире по запасам нефти и 8-я - по запасам газа. С 1971 года страна - член ОПЕК. Большая часть нефти в стране добывается на месторождениях в дельте Нигера.

Что за страна Нигерия?

Первые поселения людей в Нигерии появились более 15 тысяч лет назад. Страна - родина многих древних африканских культур и цивилизаций. Ислам распространился в стране к середине XI века, а христианство - спустя четыре столетия. До периода колонизации территорию Нигерии составляли независимые города-государства, а позднее она была представлена различными империями, царствами и государственными объединениями.

В начале XV века, с приходом европейцев в Африку, территория нынешней Нигерии становится центром работорговли. К середине XIX века Нигерия была полностью под контролем Великобритании, оставаясь колонией империи более ста лет. Полную независимость от Великобритании Нигерия получила в 1960м году, а республикой стала спустя три года. Из-за этнических конфликтов Нигерия погрузилась в период военных переворотов, которые продолжались с перерывами до 1999го года. C 2023 года президент Нигерии - Бола Тинубу. Тинубу - мусульманин, а его супруга - христианский пастор.

Нигерия - бедная страна или нет?

Нигерия входит в пятерку самых крупных экономик Африки, при этом с точки зрения мировой экономики она оценивается как страна с доходом ниже среднего. ВВП Нигерии составляет приблизительно $440 млрд, нефтедобыча - около 1,8 млн баррелей в день, а город Лагос называют Кремниевой долиной Африки. Однако страна сталкивается с серьезными проблемами в сфере экономики:

более 80% населения трудоустроены неофициально;

более 60% нигерийцев (почти 133 млн человек) испытывают финансовые проблемы;

многие жители страны не имеют полноценного доступа к образованию и медицине.

Доля самых богатых нигерийцев составляет 10%, при этом более 50% граждан страны находятся за чертой бедности.

Добыча сырья - главный сектор экономики страны, но перспективными также считаются сельское хозяйство, промышленность и технологии. Основные проблемы, которые мешают экономическому развитию Нигерии - это неквалифицированное обращение с ресурсами, неграмотное управление, коррупция, а также отсутствие необходимой инфраструктуры.

Кто союзники Нигерии?

Нигерия - член ООН, Движения неприсоединения и многих африканских региональных организаций. Нигерия традиционно один из главных партнеров США в Африке. Главные торговые партнеры африканской страны - Китай, Индия, африканские страны, ЕС и США. С Россией у Нигерии дружественные отношения.

Почему Трамп против Нигерии?

В начале ноября Нигерия оказалась в центре внимания из-за заявления Дональда Трампа о готовности к военным действиям против африканской республики. Причина громких слов американского лидера: насилие в отношении христианского населения многонациональной страны. По словам Трампа, христиане сталкиваются с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Это уже не первый раз, когда США обращают внимание на ситуацию в Нигерии: в августе сенатор-республиканец от штата Техас предложил законопроект о введении санкций против Нигерии за нарушения свободы вероисповедания.

Что сейчас происходит в Нигерии?

Слова Трампа о гибели людей в западно-африканском государстве не беспочвенны: многие годы Нигерия страдает от конфликтов, в том числе и на религиозной почве. Однако жертвы не только христиане, но и мусульмане, проживающие в стране. В основном с проблемами сталкиваются северо-восточные регионы, где миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома из-за действий таких группировок, как ”Боко харам”, в частности, которая в 2012м году призвала всех христиан покинуть север, а мусульман - вернуться.

По данным мониторинговых групп, с января 2020 года по сегодняшний день в Нигерии в ходе атак террористических организаций было убито более 20 тысяч человек, из них 317 - христиане и 417 - мусульмане, при этом религиозная принадлежность большинства погибших установлена не была. Больше всего христиан страдает на северо-востоке Нигерии, а мусульман - на северо-западе страны. Между тем, в остальных регионах две крупнейшие религиозные группы мирно сосуществуют.

Что случилось в Нигерии в 2025 году?

В апреле 2025 года международное внимание привлекло массовое убийство 40 человек в преимущественно христианской деревне. Еще 100 жителей уже другой христианской общины были убиты двумя месяцами позднее. В августе 2025 года в результате нападения вооруженных людей погибло более 50 мусульман, собравшихся в одной из мечетей республики. Все три инцидента произошли в северных регионах страны.

Безопасно ли в Нигерии?

Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар назвал обвинения Трампа в преследовании христиан в стране безосновательными, напомнив о том, что религиозная свобода в республике находится под защитой конституции. При этом нигерийские чиновники признают, что в стране есть проблемы с безопасностью. В Нигерии небезопасно, в первую очередь, из-за террористических группировок на северо-востоке и сепаратистских настроений на юго-востоке.

С точки зрения туризма Нигерия относится к опасным странам Африки, поездки в которую не рекомендуются из-за угроз терроризма, похищений, возможных протестов, проблем с инфраструктурой и здравоохранением.