Аптечка для отпуска: что взять с собой на море, в горы, в лес и за границу?

Отпуск - долгожданное время для каждого, а чтобы он прошел еще лучше, необходимо заранее позаботиться о своем здоровье и, прежде всего, собрать аптечку для отдыха. Какие лекарства и средства первой помощи взять с собой на море, в горы, в лес и за границу - рассказываем в нашем материале.

Зачем нужна аптечка в отпуске?

Аптечка как набор первой помощи - крайне необходимая вещь на отдыхе, чему есть простое и одновременно пугающее объяснение: согласно статистике, риск получения травм, количество несчастных случаев заболеваний и даже уровень смертности увеличиваются во время отпуска. Чтобы хотя бы частично себя обезопасить, отправляясь в любое место отдыха, даже на несколько часов, крайне важно взять с собой средства первой помощи, ведь нередко именно они спасают жизнь и смягчают последствия вреда, нанесённого здоровью.

Какие опасности подстерегают в отпуске?

Проблемы со здоровьем на отдыхе возникают, в основном, по двум причинам:

человек в отпуске менее склонен контролировать происходящее вокруг; отдыхающий оказывается в незнакомых для него условиях, на которые организм может отреагировать в несвойственной для него манере.

Чаще всего люди на отдыхе страдают от:

расстройства желудка;

инфекций дыхательных путей;

отравлений;

аллергии;

солнечных ожогов;

механических травм - ушибов, переломов и вывихов;

Те, кто отправляются на отдых за границу, могут также столкнуться с экзотическими заболеваниями, которые распространены в определённом регионе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие лекарства взять с собой на море?

Чаще всего на отдыхе у моря проблемы со здоровьем возникают у детей, пожилых людей, а также людей с ослабленной иммунной системой. Большинство случаев недомогания - следствие контакта с загрязнённой водой во время плавания, а также чрезмерного пребывания на солнце. К счастью, большинство проблем со здоровьем, возникающих у моря, не представляют опасности, а болезненные симптомы проходят достаточно быстро. В аптечку, которую можно собрать, отправляясь на море, в том числе и с детьми, нужно обязательно положить:

антигистаминные препараты. Аллергия во время отдыха у моря особенно в летнее время во время возникает довольно часто, в том числе на продукты питания, укусы насекомых и даже солнце;

лекарства от тошноты, рвоты, несварения желудка и диареи. Рацион на отдыхе меняется и желудочно-кишечный тракт может отреагировать на новые продукты негативно;

жаропонижающие средства на случай вирусных и бактериальных инфекций;

противовоспалительные и регенерирующие мази/спреи на случай солнечного ожога;

препараты от головной боли. Голова на отдыхе у моря может болеть, в том числе, и из-за смены климата;

нашатырный спирт. Это первое средство при обмороке.

пластыри и антисептики. Пораниться можно во время плавания и хождения по камням на пляже;

специфические препараты и лекарства, которые вы принимаете по назначению врача: не всегда и не во всех аптеках в курортных городах есть необходимые средства.

ВАЖНО: даже при наличии аптечки для всей семьи при возникновении угрожающего для здоровья состояния необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.

Какие лекарства взять в путешествие за границу?

Отправляясь в путешествие за границу, в том числе в такие страны, как Абхазия, Таиланд, Египет, Турция, ОАЭ, Сингапур, можно взять все те же средства, что указаны выше, однако, что касается лекарств по рецепту, здесь нужно заранее уточнять для каждого из государств, можно ли их ввозить или нет. Зачастую запрет действует в отношении сильнодействующих препаратов, а также психотропных средств. Более подробную информацию перед поездкой следует уточнять на сайте посольства страны, которую вы собираетесь посетить.

Аптечка для похода в горы

Отправляясь в горы или в лес, даже ненадолго, важно также взять с собой аптечку. Горы и лес - это природа, соответственно, ни аптек, ни медпунктов, зачастую в таких локациях нет, а значит первую помощь в случае возникновения ситуации, угрожающей здоровью, придётся оказывать на месте. Аптечка в горы и в лес может выглядеть следующим образом:

спрей от комаров/клещей. Укусы насекомых нередко главная угроза при отдыхе в таких местах;

мази/гели от ушибов и растяжений;

пластыри и антисептики;

бинты/эластичные бинты, чтобы зафиксировать конечность при растяжении или ушибе;

средства от головной боли, которая может возникнуть от перепада температуры и/или высоты;

антигистаминные средства. В лесу и в горах могут, в частности, цвести растения, вызывающие аллергию;

препараты от тошноты;

нашатырный спирт.

Как правильно собрать аптечку в путешествие?

Собирая аптечку в отпуск, необходимо помнить о том, что все лекарства и медицинские средства должны быть с действующим сроком годности: просроченные лекарства могут нанести ущерб здоровью. В первую очередь, нужно позаботиться о препаратах, выписанных врачом, а затем собирать всё, что может понадобиться на отдыхе. Необязательно брать лекарства в больших объёмах, достаточно самых минимальных, главное, чтобы они охватывали весь возможный спектр заболеваний и травм, которые могут возникнуть в путешествии.