Андрей Первозванный в Грузии: когда отмечают день святого апостола Андрея

На следующей неделе в Грузии будут отмечать очень важный для страны религиозный праздник. Расскажем, кто такой Андрей Первозванный, почему этого святого особенно почитают в Грузии и когда отмечают день апостола Андрея, какие связанные с ним места можно увидеть в Грузии, а также что значит праздник “День Грузии - удела Пресвятой Богородицы”.

Андрей Первозванный для Грузии - это не только религиозный символ, но и часть национальной идентичности. Его миссия заложила основы христианской культуры страны, а память о нем продолжает объединять верующих. Дни почитания апостола стали мостом между древней историей и современностью, напоминая о духовных корнях грузинского народа.

Кто такой Андрей Первозванный?

Андрей Первозванный - это один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, первый призванный им ученик, и что немаловажно, первый откликнувшийся. Благодаря этому за Андреем закрепился титул "Первозванный". Апостол Андрей был родом из Вифсаиды (Галилея), он был рыбаком, как и его брат Симон, позже ставший апостолом Петром. Андрей отличался смирением и духовной жаждой с юности: еще до встречи с Иисусом Христом он стал учеником Иоанна Крестителя. Его миссионерский путь после Воскресения Христа охватил Малую Азию, Балканы и Причерноморье. Согласно преданиям, Андрей проповедовал в Скифии, включая территории будущей Руси и Грузии. Завершилась его жизнь мученической смертью в греческих Патрах, где его распяли на Х-образном кресте, ставшем символом его подвига - "Андреевский крест".

Почему Андрея Первозванного почитают в Грузии?

Андрей Первозванный считается основателем Грузинской православной церкви и первым проповедником христианства на грузинской земле в I веке н.э. Согласно древним источникам, апостол прибыл в восточную Грузию (тогда Иверию) по жребию, который определил страну как "удел Пресвятой Богородицы". Однако Богородица осталась в Иерусалиме, а ее место занял Андрей, принесший с собой нерукотворный образ Божией Матери. Апостол Андрей считается одним из духовных покровителей страны, поскольку его проповеди заложили духовную основу будущей христианской культуры грузинского народа. Начатое им распространение христианства в Грузии продолжила Святая Нино, крестившая Иверию в IV веке.

Когда отмечают день Святого апостола Андрея в Грузии?

День памяти Святого апостола Андрея Первозванного - это не только религиозный, но и государственный праздник в Грузии. Он посвящен дню пришествия апостола в Грузию. Его отмечают 12 мая каждый год, это официальный выходной день. Статус государственного праздника этот день получил в 2003 году. В 2025 году праздник выпадает на понедельник, поэтому выходные дни продолжаются с 9 мая по 12 мая включительно. Кроме того, в Грузии, как и в остальных православных церквях, поминают святого и в день его мученической кончины - 13 декабря. В эти два дня по всей Грузии в храмах проводятся праздничные богослужения.

Что значит праздник “День Грузии - удела Пресвятой Богородицы”?

На 12 мая в стране выпадает еще один официальный праздник: День Грузии - удела Пресвятой Богородицы и надежды. Его провозгласили в Грузии 6 лет назад. Когда после казни Христа апостолы бросили жребий, чтобы определить, куда каждый из них отправится проповедовать Евангелие. Богородице выпали земли Иверии, то есть Грузии. Когда она была готова отправиться в путь, ей явился ангел и велел остаться в Иерусалиме, пообещав, что ее жребий исполнится в свое время. Богородица призвала апостола Андрея и вручила ему свой нерукотворный образ для благословения Иверии. Впоследствии, в IV-VI веках, Грузия стала христианским государством.

Какие места в Грузии связаны с Андреем Первозванным?

В Грузии есть несколько памятных мест, связанных с апостолом Андреем Первозванным. Эти места почитаются верующими, составляя часть духовного и исторического наследия страны.

Церковь, водопад и памятник Андрею Первозванному в Сарпи

Церковь апостола Андрея в Сарпи - это современный храм, построенный в 2012 году. Чуть дальше, ближе к Квариати, есть водопад и скульптура Андрея Первозванного. Считается, что именно здесь он вошел в Грузию и начал свою миссионерскую деятельность. Этот памятник был установлен в 2008 году.

Как добраться: от Батуми можно доехать на маршрутке или автобусе до Сарпи за полчаса. Также доступны такси и организованные экскурсии.

Крепость Гонио

Гонио-Апсаросская крепость - это древнее римское укрепление, расположенное в 15 км южнее Батуми. Считается, что здесь апостол Андрей проповедовал Евангелие. Гонио был одним из главных пунктов его духовной миссии на территории современной Грузии. В крепости также есть гробница, которую местное предание связывает с апостолом Матфием. Крепость открыта для посетителей. Это одно из самых древних укреплений на территории страны и важный археологический памятник.

Как добраться: Из Батуми на автобусе, маршрутке или такси до села Гонио ехать 20-30 минут.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Мцхета - Светицховели и Джвари

Светицховели - это кафедральный собор IV века, построенный на месте, по преданию благословенном святым Андреем. Один из главных храмов Грузии, где позже проповедовала святая Нино, продолжив миссию апостола. В соборе хранится частица мощей святого Андрея.

Как добраться: Из Тбилиси на маршрутке, электричке или такси до Мцхеты ехать полчаса (25 км).

Другие храмы и места в Грузии, связанные с апостолом Андреем:

Церковь Андрея Первозванного в Тбилиси, который относится к Синему монастырю (Лурджи), основанному в VII веке;

Считается, что Ацкурский образ Богоматери - это копия нерукотворной иконы Божией Матери, принесенный в Грузию апостолом, она хранится в монастыре Гелати;

На горе Ркинис-Джвари (Харагаульский муниципалитет) Андрей Первозванный поставил железный крест. Сейчас там установлен памятник в виде креста.