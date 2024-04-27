4 самых опасных змеи Армении: где водятся, как выглядят, как работает их яд?

Туристы, приезжающие в Армению летом, нередко оказываются в естественной среде обитания пресмыкающихся. Неядовитых змей в Армении намного больше, чем ядовитых. Расскажем о четырех самых опасных змеях из чуть более 20 известных видов, которые могут подстерегать буквально под каждым камнем.

Гюрза

Гюрза – самая опасная и самая распространенная смертоносная змея в Армении. Ее яд вызывает разрушение эритроцитов – красных кровяных телец, переносчиков кислорода. Ее можно встретить на тропинке, возвращаясь вечером с озера Севан, она может лежать на горячих камнях туристического маршрута Гегард, после дневного летнего зноя она может расположиться прямо на ступенях в районе любого известного городского парка или микрорайона. В Араратской долине гюрза чувствует себя хозяйкой. Привычный ареал ее обитания скалистые склоны ущелий, сады, груды камней.

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Гюрза любит виноградники, где влага привлекает лягушек, мышей и водяных крыс, которыми питается змея. Спелый виноград едят воробьи, скворцы, зайцы и белки, которые становятся добычей змеи.

Длина ее толстого тела может достигать двух метров. Окрас спины гюрзы серый с продольными полосами. Голова треугольная, углы выпуклые. Гюрза не терпит на своей территории прочих змей, любит темноту и летом выходит на охоту ночью. Однако гюрза никогда не нападает первой и дает человеку возможность уйти. Жертвами укусов гюрзы обычно становятся те, что натыкаются на нее по невнимательности.

Гадюка Радде (армянская гадюка)

Название эта гадюка получила благодаря русскому натуралисту Густаву Радде, открывшему ее в конце XIX. Эта сравнительно небольшая змея (длина взрослой особи редко доходит до метра) живет на каменистых склонах, покрытых небольшими деревьями и кустарниками. Ее спинка темно-серая, по обеим сторонам хребта проходит ряд желто-оранжевых или красно-коричневых пятен. На затылке находятся две черные косые полосы. Змея редкая, а потому внесена в Красную книгу Армении.

Ее яд оказывает тоже воздействие, что и яд гюрзы.

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Рацион питания армянский гадюки составляют мелкие мыши, птицы, саранча. Хотя яд армянской гадюки не столь токсичен как у гюрзы, его силы достаточно, чтобы убить ребенка.

Чаще всего ее можно встретить в Хосровском заповеднике.

Гадюка Альбурзи (армянская степная гадюка)

Эта сравнительная небольшая змея (длина взрослой особи достигает всего 48 см) обитает на склонах гор, берегах каньонов и в степных районах Армении, с редкой растительностью. Она активна в ранние утренние часы, поскольку не любит жары, предпочитая более влажные условия обитания.

Окрас спинки змеи светло-серый с хорошо заметным темным зигзагообразным рисунком.

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Обычная добыча степной гадюки насекомые и ящерицы. Для человека ее яд не смертелен, но может вызвать сильные боли и мышечные спазмы. При этом яд опасен для лошадей, овец и мелких млекопитающих. Змея способна убить небольшое стадо.

Посещая Ширак, Араратскую котловину, предместья Севана и Сюник остерегайтесь небольших кустарников, так как там высока вероятность нахождения степной гадюки.

Гадюка Даревского

Название получила в честь известного герпетолога Ильи Сергеевича Даревского, обнаружившего первые экземпляры этого вида в Армении. Это самый маленький представитель ядовитых змей в Армении: длина взрослой особи самца составляет 26 см, самки - 42 см. Спина змеи серая, светло-серая, желто-серая или зеленоватая. По спине вдоль тела проходит бурая зигзагообразная полоса.

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Гадюка Даревского достаточно яркая, поэтому не заметить ее сложно. Она не прячется в кустах редколесья, не любит низменности, предпочитая каменные осыпи на высоте 3000 метров над уровнем моря.

Рацион пищи гадюки составляют грызуны, насекомые, а также скальные ящерицы. Гадюка Даревского преимущественно горная змея, а потому чаще встречается в ходе пеших восхождений.

При соприкосновении с ее ядом живые организмы погибают от несвертываемости крови и многочисленных кровоизлияний во внутренние органы.

Чаще всего ее можно встретить на Ашоцком плато, на склонах скал озера Арпи.