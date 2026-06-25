Между желаемым и возможным: Трамп продает Турции истребители F-35

Американские СМИ информируют, что президент Дональд Трамп намерен разрешить продажу Анкаре истребителей F-35, о чем сообщит своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент США Дональд Трамп все же продаст Турции истребители пятого поколения F-35, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что американский лидер намерен сообщить об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, когда прибудет на саммит НАТО в Анкару.

Также, не исключено, что лидеры могут обменяться письмами, в которых обсудят запуск возвращения Турции в программу F-35, отметили в администрации Белого дома.

Как сообщают источники, пока остается неясным, каким именно образом Трамп намерен реализовать такой шаг и обойти запрет Конгресса на поставки.

Тем не менее, пишет The New York Times, не исключено, что Трамп может передумать и изменить все планы в последний момент.

Напомним, США исключили Турцию из своей программы F-35 в 2019 году по причине приобретения Анкарой российских комплексов ПВО C-400.

Ранее в Белом доме заявляли о возможности продажи истребителей турецкой стороне снова.

Трамп заинтересован в Эрдогане

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил намерение Дональда Трампа обеспечить передачу Турции истребителей F-35 желанием американского президента укрепить связи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Реджеп Тайип Эрдоган — один из тех лидеров, которых Дональд Трамп уважает. Это суверенный политик, который не отстаивает какую-то идеологическую позицию, как руководство Евросоюза (что Трампу крайне не нравится), а заботится об интересах своего государства. Трамп, как известно, высоко ценит сильных лидеров и относится с уважением и к президенту России Владимиру Путину, и к главе КНР Си Цзиньпину, и к турецкому президенту, которого он считает образцом для подражания", - прежде всего сказал он.

"Трамп судит об Эрдогане по успехам турецкого государства: Турция входит в НАТО имеет развитый военно-промышленный комплекс, сильную армию и успехи на поприще разработки новейших вооружений. В связи с этим для главы Белого дома президент Турции – действительно образцовый внешнеполитический партнер: сильный, независимый, уважает Трампа и развивает военную промышленность. Поэтому, безусловно, Трамп не против вознаградить Эрдогана передачей этих истребителей – тем более в обстановке саммита НАТО в Анкаре. Это позволит показать европейцам, как могли бы выглядеть отношения Вашингтона и Европы, если бы европейская политика не вызывала раздражения у Дональда Трампа", - продолжил Алексей Наумов.

Когда будут переданы F-35?

В то же время сама сделка по F-35 все еще не может состояться из-за закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. "Передача F-35 Турции запрещена, пока на вооружении турецкой армии стоят российские С-400, и Дональд Трамп не может отменить это ограничение Конгресса, так как CAATSA прямо запрещает ему это. Потому либо Конгресс должен снять это ограничение, либо Турция должна продать или как-то иначе вывезти со своей территории системы С-400, чтобы получить полагающиеся ей истребители. Пока этот вопрос не будет решен, сложно даже представить, как бы Трамп своими решениями мог бы продвинуть сделку по F-35", - обратил внимание политолог.

"В теории, если условия сделки будут достигнуты либо изменены (с устранением требования по С-400), самолеты могут быть переданы довольно быстро. Они произведены и находятся в США на хранении, так что технических проблем у передачи F-35 Турции нет", - добавил он.

"Есть и второй момент – это нестабильность Дональда Трампа. Его поведение непредсказуемо, и вполне возможно, что как только он поймет, что исполнение его желания затруднено Конгрессом и CAATSA, сделка вновь будет заморожена. Так что для передачи F-35 Турции надо еще, чтобы у Дональда Трампа долгое время сохранялось намерение поддержать Эрдогана – а он человек весь переменчивый. Потому пока трудно назвать сделку между США и Турцией по истребителям F-35 гарантированной. Шансы велики, но с Трампом никогда нельзя быть уверенным до конца", - заключил Алексей Наумов.