Трамп не рвет нити дипломатии с Путиным

За два дня до истечения ультиматума Дональда Трампа в отношении России и ее партнеров - о введении 100-процентных тарифов за торговлю с Москвой - в Кремль прибыл спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Итоги переговоров Путина и Уиткоффа обе стороны оценили положительно.

Визит Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа прямо говорит о том, что Белый дом не хочет ужесточать курс в отношении России и, действуя на опережение, стремится найти точки соприкосновения по Украине, чтобы не вводить вторичные санкции. У Трампа было время убедиться, что Владимир Путин не реагирует на угрозу тарифов так, как хотелось бы США. Российский президент ее попросту игнорирует и через пресс-секретаря Дмитрия Пескова дает понять, что Россия только приняла их к сведению.

Из-за подобной реакции Кремля Дональд Трамп оказался в непростой ситуации: санкции работать не будут, в чем он признался сам, но действовать США каким-то образом необходимо. На днях Индия и Китай сообщили, что не будут действовать под диктовку США в сотрудничестве с Россией. Осуществление ультиматума могло оттолкнуть Кремль и оборвать с трудом сконструированные нити связи, начатые контактами в Эр-Рияде и Стамбуле и продолженные четырьмя визитами Уиткоффа в Кремль.

Со своей стороны, Кремль постарался, чтобы Трамп сохранил лицо. Уиткоффа приняли как надо. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который занимается тем же самым в российско-американских отношениях, что и Уиткофф, только со стороны России. Дмитриев в апреле стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Штаты после начала СВО.

Перед тем как запустить Уиткоффа в здание Кремля, Кириллов провел с ним полтора часа в соседнем Парке Зарядье и ресторане. Журналисты обратили внимание, что Уиткофф выходил из парка под песню мультсериала "Фиксики". Звучавшие слова "Часики идут, часики идут, часики последнего не ждут", возможно, были отсылкой на заканчивавшийся 8 августа 10-дневный санкционный ультиматум Трампа.

После Уиткофф встретился с Путиным и говорил с ним около трех часов. Скудные, но вполне сенсационные подробности переговоров известны от присутствовавшего на встрече помощника президента РФ Юрия Ушакова. "По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал он, добавив, что стороны прорабатывают параметры времени и места проведения саммита США и России.

Американская сторона довольна итогами встречи. Это заметно по посту Трампа в Truth Social, в котором тот окрестил переговоры продуктивными. "Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников", – написал президент США. Очевидно, что американский спецпредставитель задавал Путину вопрос об окончании военных действий на Украине. Ведь в том же посте Трамп выражает надежду на то, что боевые действия будут завершены. "И мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели!", написал он.

Удастся ли полностью прекратить бои, прогнозировать едва ли кто-то возьмется. Ведь Путин обещал продолжить СВО до выполнения ее целей. При этом Ушаков, назвавший переговоры конструктивными, отметил, что Путин и Уиткофф обменялись "некоторыми сигналами" по урегулированию украинского кризиса. Не исключено, что речь шла о воздушном перемирии России и Украины. Bloomberg накануне сообщал о том, что Россия рассматривает ограниченное воздушное перемирие, и Москва при соблюдении обязательств Киевом может пойти на такую сделку. Подобный опыт есть. Россия инициировала Пасхальное перемирие и 3-дневный режим прекращения огня в честь 80-летия Великой Победы. Но Украина нарушала перемирие. На этот раз Владимир Зеленский заявил, готов к остановке боев, но не ограниченной воздухом, а полной.

Центральное место в российско-американской повестке дня после визита посланника Трампа заняли санкции и встреча лидеров. Судя по источникам The New York Post, американский лидер может и не ввести санкции после истечения дедлайна. При этом Financial Times и Reuters уверены, что санкции против России все равно вступят в силу 8 августа. Выводы двух изданий подтверждает тот факт, что через два часа после встречи в Кремле Вашингтон опубликовал указ о 25-процентной пошлине против Индии за покупку российской нефти. При этом в нем отмечается, что ограничения вступят в силу через три недели.

Что касается встречи с Путиным, то при общении с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что вероятность встречи с российским и украинским лидерами остается высокой. С Зеленским он провел телефонный разговор после встречи Уиткоффа с Путиным. Об итогах встречи Трамп проинформировал и европейских партнеров. "Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути. Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть", – сказал Трамп.

По итогам визита Уиткоффа и заявлений Трампа о саммите с Путиным стало понятно, что Вашингтон хочет продолжить двустороннюю дипломатию с прицелом на решение украинского конфликта, начиная режимами прекращения огня и заканчивая полноценным соглашением о мире. Есть ощущение, что Трамп еще не до конца понял позицию Москвы. Не зря госсекретарь Марко Рубио заявил следующее: "По итогам беседы мы теперь гораздо лучше понимаем, какие условия Россия считает необходимыми для урегулирования ситуации". При этом американский президент все еще уверен, что к уступкам должны пойти как в России, так и на Украине.

Позитивным итогом визита Уиткоффа является то, что Россия и США ведут диалог не только по Украине, но и стратегическим вопросам. "Конструктивный диалог Россия-США продолжается", - подметил Ушаков.

Следующим этапом переговоров США и России, очевидно, станет личная встреча Путина и Трампа. Где она состоится - в Стамбуле, Эр-Рияде, Абу-Даби или еще где-то - скоро будет известно. По словам Ушакова, с местом переговоров стороны уже определились и скоро объявят о нем.