Трамп приблизил Европу и Киев к урегулированию

14-15 декабря в Берлине состоялись важнейшие встречи по украинскому урегулированию. Согласно официальным заявлениям и неофициальным данным, Вашингтон, Брюссель и Киев значительно продвинулись в формировании согласованного проекта мирного документа, который завершит украинский конфликт.

От США для встречи с украинскими переговорщиками в Берлин приехали Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Украину на этот раз представлял Владимир Зеленский, глава СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. За европейскую точку зрения на конфликт отвечали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, лидеры Великобритании, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции, а также председатели Еврокомиссии и Евросовета.

Двухраундовая встреча выглядела так. Сначала 14 декабря Кушнер и Уиткофф 5 часов говорили с украинской делегацией. На следующий день к переговорам присоединились генсек НАТО, лидеры стран ЕС, главы Еврокомиссии и Евросовета. В онлайн-беседе поучаствовал и президент США Дональд Трамп.

В целом, все стороны довольны итогами переговоров. Но у каждого из участников все равно есть свои нюансы.

Давление Трампа

Традиционный оптимист Трамп назвал переговоры "очень долгими и очень хорошими", объявив, что мир на Украине сейчас "ближе, чем когда-либо". При этом он признался, что продвижение урегулирования оказалось "сложнее, чем кто-либо мог подумать". Трамп объявил о "существенном сближении позиций США, Европы и Украины".

Конкретно Трамп не сказал, о чем стороны договорились. Но в интервью журналистам он высказался по поводу двух наиболее спорных вопросов. Территории Украине нужно уступать, но решения по этому вопросу "должен приникать украинский народ". "Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна", - заявил Трамп пресс-пулу Белого дома.

И второе - будут "обеспечены надежные гарантии безопасности". США будут "работать с Европой" по данному вопросу, но "Европа будет играть здесь большую роль", пояснил американский лидер.

Издание Bild позже написало, что Трамп оказывает на Зеленского давление, чтобы склонить его к уступкам. В частности, от Украины ждут вывода ВСУ с территории Донецкой Народной Республики. Согласно Politico, у Киева есть "считанные дни" для принятия плана США по гарантиям безопасности, хотя сам Трамп отметил, что для достижения соглашения "нет никаких ограничений по времени".

Европа довольна

От имени Европы переговоры похвалил Мерц. "У нас есть шанс на настоящий мир на Украине", — заявил он на пресс-конференции с Зеленским, заметив, что без Трампа такого прогресса достичь не удалось бы.

Свое отношение европейские лидеры выразили в совместном заявлении. Основная и практическая его часть касается гарантий безопасности, которые от Европы ждут и США, и Украина. "Юридически закрепленное обязательство в соответствии с национальными процедурами по принятию мер по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Эти меры могут включать вооруженные силы", — говорится в документе.

Гарантии безопасности должны содержать "многонациональные силы", создаваемые Европой на базе "коалиции желающих" и "при поддержке США". Они должны помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении воздушной и морской безопасности и "проведении операций внутри Украины".

Численность ВСУ Европа хочет оставить на уровне в 800 тыс человек, как ЕС изначально и предлагал. Для этой цели Евросоюз готов "обеспечить постоянную и значительную помощь". Европейские политики рассматривают гарантии безопасности по аналогу 5 статьи НАТО, однако, как пишут СМИ, дипломаты Старого Света не верят, что они будут работоспособными без членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Отдельно, со своей стороны, Мерц предложил России объявить рождественское перемирие и пригрозил, что в обозримой перспективе Москва не получит свои замороженные в Европе активы. При этом, как объявило издание Euractiv, семь стран выступают против экспроприации российских денег. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Болгария, Италия, Чехия и Мальта.

Наблюдавший за попыткой своих коллег по ЕС любой ценой спасти Украину премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Европе нужно "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров. "Никогда мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта", - сказал Орбан, повторив слова МИД Турции, президента Финляндии и Трампа.

Мнение Киева

Зеленский на публике тоже не скрыл признаки "прогресса", но дал понять, что дискуссии с американцами будут продолжаться.

"Не все вопросы простые. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий. Тут важно, чтобы мы все работали, чтобы такие вопросы были справедливыми. Диалога касаемо территорий было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции", - заявил он.

Очевидно, президент Украины не готов к немедленной уступке оставшихся частей ДНР, чего желает администрация в Белом доме. Politico пишет, что Зеленский отклонил предложение США создать демилитаризованную "свободную экономическую зону" в части Донбасса, откуда Киеву нужно вывести войска.

Издание Bild акцентировало внимание на том, что Киев готов к временной заморозке и отказу от уже потерянных территорий, хотя и отказывается выводить ВСУ с Донбасса. Согласно изданию, демилитаризованную зону предполагается установить на площади 5600 квадратных км в ДНР, но украинская сторона с этим не согласна.

"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", — сказал Bild один из высокопоставленных украинских чиновников.

Что дальше?

Дальнейший ход переговоров по Украине будет идти сразу на трех треках. Зеленскому, как пишет Bloomberg необходимо "обсудить территориальный вопрос со своей командой". Еще шире, украинскому президенту нужно добиться согласия по теме территорий внутри страны.

Наряду с этим, как отметил Зеленский, 20-21 декабря в Америке состоятся переговоры Украины с США на уровне переговорных команд. После этого будет согласовываться новая встреча Зеленского с Трампом.

Конечно же, США нужно будет держать связь с Россией. Зеленский сказал, что в ближайшие дни Белый дом проведет консультации с Москвой. Неназванный американский чиновник заявил Axios, что цель американской стороны - "разработать максимально сильный пакет мер и посмотреть, сможем ли мы вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс". Так что, вероятно, Уиткоффа мы снова увидим в Москве.

О реакции России на текущий статус переговоров между Западом и Украиной говорить пока что нет большого смысла. Во-первых, потому что Москва еще не видела разработанные гарантии безопасности ЕС. Во-вторых, финальной точки в западной позиции, особенно по территориям, еще нет. Украина и США еще не пришли к согласию по Донбассу. Одно ясно точно, Россия настроена на долгосрочный мир и не потерпит никаких войск НАТО на Украине, о чем заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу ABC News,