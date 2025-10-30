Трамп решил не отставать от России в ядерном оружии

Трамп дал старт новым ядерным испытаниям в США после проверки возможностей российских ракет "Буревестник", "Посейдон", "Синева" и "Ярс".

Ядерная тень XXI века: США и Россия вступают в новую фазу испытаний

Мир снова замер в ожидании. После тридцатитрехлетнего перерыва Вашингтон заявил о возобновлении программы ядерных испытаний. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США будут взрывать ядерные заряды, но уклонился от уточнений, будут ли взрывы подземными. "Вы узнаете очень скоро, но мы собираемся провести некоторые испытания", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One. И добавил: "Если другие страны это делают, мы тоже это сделаем".

Решение Трампа стало логическим продолжением его поста в Truth Social, где он отметил, что "в связи с тем что другие страны проводят испытательные программы, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе".

Пентагон поддержал позицию главы Белого дома. Министр обороны Пит Хегсет назвал возобновление испытаний "очень ответственным способом" поддержания ядерного сдерживания. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил Reuters: "Важная часть национальной безопасности Америки — убедиться, что наш ядерный арсенал действительно функционирует должным образом".

Однако заявление Трампа вызвало неоднозначную реакцию даже в США. Вице-адмирал Ричард Коррелл, назначенный на пост главы Стратегического командования (STRATCOM), напомнил, что "Россия и Китай не проводят ядерных испытаний, а слова президента не означают немедленных действий".

Российский ответ НАТО: демонстрация возможностей

Недавно Россия объявила об успешных испытаниях двух стратегических новинок — крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон".

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник", которая преодолела 14 тыс км за 15 часов. Путин подчеркнул, что достигнутые показатели — это лишь начало, и возможности ракеты еще не исчерпаны. Впервые о разработке "Буревестника" глава государства объявил еще в 2018 году. 28 октября министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что через дипломатические каналы Россия не получила никакой реакции на сообщение об испытаниях, и ситуация вокруг оказалась неожиданно спокойной.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что речь не идет о ядерных испытаниях: "Если каким-то образом имеется в виду испытание “Буревестника”, то это не является ядерным испытанием. Никоим образом".

Генштаб России заверил, что все проведенные пуски — в рамках плановых учений. В ходе октябрьской проверки были запущены ракеты "Ярс", "Синева" и крылатые ракеты с Ту-95МС.

Министерство иностранных дел РФ связало разработку "Буревестника" с действиями НАТО. Представитель МИД Мария Захарова заявила: "Разработка систем, подобных “Буревестнику”, носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса".

29 октября Путин заявил, что Россия успешно испытала также подводный аппарат с ядерной установкой "Посейдон".

"Вчера мы провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса - подводного безэкипажного изделия "Посейдон". Тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - сказал он в ходе посещения центрального военного клинического госпитали имени П. В. Мандрыка.

СНВ-III и кризис контроля

Дискуссия о новых испытаниях обострилась на фоне кризиса режима контроля над вооружениями. Действие последнего договора СНВ-III истекает в феврале 2026 года. Россия приостановила участие в нем в 2023 году. В сентябре 2025 года Путин предложил США добровольно соблюдать ограничения еще год, но Белый дом не дал официального ответа.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 27 октября отметил: "Серьезными препятствиями для диалога по ядерному разоружению" остаются "враждебная политика НАТО" и превращение альянса в фактический "ядерный альянс".

США, по данным Стокгольмского института исследований мира (SIPRI), располагают 3700 ядерными боеголовками, Россия — 4309. На долю двух стран приходится около 90% мирового ядерного арсенала.

Заявление Трампа о ядерных испытаниях, вероятно, стали ответом на испытания российских ракет и связаны с отставанием США от России и Китая в области стратегических вооружений.

Новая гонка?

Международные наблюдатели опасаются, что инициативы Трампа могут привести к возобновлению ядерной гонки. Тем временем Москва подчеркивает, что готова к диалогу, но только "на равноправной основе". Песков заявил, что Вашингтон не уведомил Москву о возобновлении испытаний. При этом текущая ситуация не означает тупика в контактах США и РФ по стратегическим вооружениям.

Трамп говорит, что "деэскалация, денуклеаризация была бы грандиозным делом". Но в то же время его слова о возобновлении ядерных испытаний говорит о том, что впереди мир может ожидать новая гонка вооружения или даже виток напряжения.