Тбилиси готов вернуться в ПАСЕ

Власти Грузии настаивают на возможности возобновления работы в Парламентской ассамблее Совета Европы только при условии признания легитимности прошедших парламентских выборов.

Грузинская делегация не продолжит сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) до момента снятия европейской структурой требования об организации и проведении внеочередных выборов, объявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Требование ПАСЕ провести внеочередные выборы в Грузии, зафиксированное в январской резолюции Ассамблеи, является "красной линией". Грузия не будет принимать участие в сессиях, пока ПАСЕ не изменит свою позицию"

– Николоз Самхарадзе

Глава комитета по международным делам Грузии подчеркнул, что условие, выставленное ПАСЕ, является "политически мотивированным", ввиду отсутствия доказательств фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года.

Ранее организаторы форума по расширению ЕС, который должен пройти 18 ноября в Брюсселе, не включили Грузию в список приглашенных. Одновременно с этим в страну прибыла делегация ПАСЕ, встретившаяся с руководством оппозиционной партии.

В январе этого года Грузия приостановила участие в ПАСЕ после принятой на заседании совета резолюции, призывающей власти республики к проведению новых парламентских выборов, а также освобождению политзаключенных. Премьер-министр страны, комментируя решение европейского ведомства, назвал требования "оскорбительными".

Южнокавказские проблемы Европы

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на утрату Европой своих позиций на Южном Кавказе: ни Грузия, ни Азербайджан не участвуют сейчас в работе ПАСЕ, и оба государства игнорируют заседания ПА "Евронест", поскольку не приемлют антигрузинские и антиазербайджанские документы, принимаемые в этих структурах.

Говоря о подходе Грузии к возвращению в ПАСЕ, политолог прежде всего подчеркнул, что Тбилиси намерен сохранять статус-кво. "В свое время "Грузинскую мечту" буквально вынудили поссориться с Брюсселем, хотя она этого и не желала. "Грузинская мечта" с большим удовольствием вернется в ПАСЕ и восстановит контакты с любыми другими евроструктурами, даже поедет есть круассаны в Париж, поскольку партия сама по себе состоит из ярых приверженцев европейского будущего. Представители "Грузинской мечты" видят в Европе конечную точку внешнеполитического курса Грузии, а ссора с европейцами произошла лишь потому, что те выставили неприемлемые условия", - сообщил он.

"Слова Самхарадзе – не первый и не последний сигнал Тбилиси о необходимости отменить антигрузинский курс евроструктур: по статистическим данным Грузия – это демократия, и она хочет вернуться к хорошим отношениям с Европой, к дружбе, к поиску компромиссов. К сожалению, Европа на уступки не идет, и я сомневаюсь, чтобы в ПАСЕ согласились отменить январскую резолюцию. Сегодня в евроструктурах лидируют "ястребы", и им нужно, чтобы "Грузинская мечта" подчинялась их требованиям, вела агрессивную антироссийскую риторику, вводила санкции против России и делала все, чтобы как-то помешать Москве. Но "Грузинской мечте" поздно менять курс: если уж выполнять требования Европы, это имело смысл делать еще в феврале 2022 года и не доводить контакты с ЕС до де-факто "холодной войны". Так что остается только стоять на своем", - отметил Арчил Сихарулидзе.

Политолог указал на негативные последствия такой ситуации для Совета Европы. "В конце концов, когда в ПАСЕ не работает ни делегация Азербайджана, ни делегация Грузим, есть только одна Армения, это очень важный сигнал. Опять же, заседание ПА "Евронест" не так давно проходило в Армении без участия Грузии и Азербайджана, причем в Баку подчеркивали, что дело не в Ереване, а в политике самой этой европейской структуры. Две республики Южного Кавказа из трех уже не присутствуют в совещательных европейских структурах – значит, что эти организации теряют имидж и престиж в регионе. При этом безусловно готовность наладить контакты есть, как только начнется взаимное движение с европейской стороны. "Грузинская мечта" регулярно отправляет сигналы об этом и в Европу, и в США тоже, но пока не получает ответа", - сказал он.

По оценке эксперта, нормализовать ситуацию не так сложно при наличии политической воли в Европе, ведь антигрузинские и антиазербайджанские резолюции в ПАСЕ принимаются на самом деле небольшим числом активистов. "ПАСЕ – не Совбез ООН, резолюции там могут быть приняты и двадцатью-тридцатью голосами, при этом они иногда ничего общего не имеют с реальностью. Январская резолюция с призывом о внеочередных парламентских выборах в Грузии была принята группой людей, которые лоббируют во всех европейских институтах одни и те же идеи о смене власти в республике. Озвучиваемые ими данные не имеют официального подтверждения: должностными лица ПАСЕ или ОБСЕ не подтверждают, что якобы выборы в Грузии были сфальсифицированы. В новом рапорте о расширении Европейского Союза тоже ни слова о фальсификациях, сказано лишь о поляризации использования административного ресурса", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Во всех серьезных европейских официальных документах, где структуры берут на себя ответственность за свои слова, не говорится о фальсификации парламентских выборов в Грузии. С руководством ПАСЕ Грузия сотрудничает вполне активно. Проблема именно в тех активистах, что используют своих политические ресурсы против "Грузинской мечты". Я пока не видел никаких сообщений о том, что они, проголосовавшие за антигрузинскую резолюцию, готовы изменить риторику", - заключил основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation.