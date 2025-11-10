У Грузии начинается скандал с Францией

Новый посол Франции в Грузии провел неофициальную встречу с представителями НПО, которые были замечены в антиконституционных процессах. Тбилиси ждет разъяснений.

Новый посол Франции в Грузии Оливье Курто тайно встретился с представителями местных неправительственных организаций, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

Встреча французского дипломата и представителей примерно 15 НПО проходила не в посольстве Франции, а в частной квартире. Участие во встрече приняли, в том числе представители Ассоциации молодых юристов Грузии и Центра стратегического анализа.

Тайную встречу прокомментировали в парламенте Грузии. По мнению вице-спикер парламента Нино Цилосани, Курто рискует своей репутацией.

"Такие скрытые контакты с подобными организациями не должны быть выгодны дипломату, поскольку это ставит под сомнение его собственную репутацию"

– Нино Цилосани

Она отметила, что грузинскому руководству интересно узнать, почему французский посол счел необходимым "тайно встречаться в квартире с представителями организаций, замеченных в антигрузинских и антиконституционных процесса".

Тбилиси ждет от дипломата разъяснений.

Европейские проблемы Тбилиси

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на возросшую напряженность между властями Грузии и работающими на грузинской территории официальными представителями стран ЕС. Причина тому – явная антигрузинская деятельность европейских дипломатов, что касается и французского посла Оливье Курто.

"Мы уже получили первые оценки этого инцидента грузинскими официальными лицами, и реакция Тбилиси явно не подразумевают уступчивость. На этом этапе наши власти ведут себя пока только настороженно и отмечают, что такая встреча в принципе вызывает многие вопросы", - прежде всего сказал он.

"Стоит предположить, что, если за этим не последует какие-либо удовлетворительные пояснения с французской стороны, тогда от Тбилиси пойдет уже сравнительно строгая реакция. Хотя мы пока не знаем, на какие конкретно шаги готовы пойти грузинские власти в данном случае, но как минимум дипломатические отношения из-за этого вряд ли будут прерваны", - продолжил Рамаз Сакварелидзе.

Политолог подчеркнул, что западные дипломаты сейчас напрямую включились в борьбу грузинской оппозиции за власть. "Очень часто вырисовывается картина, что европейские дипломаты или эксперты проводят консультационную работу среди грузинских НПО или оппозиционных сил, как сменить правительство. Есть такие концепции и даже рецепты смены власти, какие разрабатывал еще американский политолог Джин Шарп, и им сейчас могут обучать противников "Грузинской мечты"", - отметил он.

"Речь о конкретных планах действий по смене правительства в той или иной стране без вооруженного восстания, мирным путем так называемой "бархатной революции". Подготовка бархатных революций является очень часто делом подобных встреч и контактов представителей Европы с грузинскими НПО и оппозиционными политиками, что не может не вызывать негативную реакцию властей", - заключил Рамаз Сакварелиде.