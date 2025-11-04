Вестник Кавказа

Каладзе: Тбилиси готов к партнерству с ЕС при уважении независимости Грузии

© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Генсек "Грузинской мечты" Каладзе заявил, что Тбилиси готов к диалогу с ЕС при справедливом отношении к народу и государству.

Тбилиси готов к диалогу с Евросоюзом, если Брюссель будет уважительно относиться к независимости страны, заявил генсек "Грузинской мечты" и мэр грузинской столицы Каха Каладзе. 

"Мы не раз делали заявления, что готовы к дружбе, партнерству. Это не может быть односторонним. Мы просим лишь одного - справедливого отношения к Грузии и грузинскому народу, к нашей конституции, уважения нашей независимости"

– Каха Каладзе 

Каладзе признал значительные трудности в текущих контактах между Тбилиси и Брюсселем. По словам политика, ЕС декларировал дружбу с Грузией, при этом пытаясь подорвать государственность через поощрение революционных настроений. 

"С одной стороны, они (ЕС - прим. ТАСС) говорили, что являются друзьями Грузии, а с другой стороны, занимались государственным переворотом, революцией, экстремизмом, поощрением насильников. Это не укладывается ни в рамки дружбы, ни партнерства"

– Каха Каладзе 

Ранее спикер парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель сам приостановил процесс евроинтеграции Грузии.

