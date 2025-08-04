США введут санкции против покупателей российской нефти

Вашингтон намерен ввести санкции против стран, которые продолжают закупать российскую нефть, для ускорения урегулирования по Украине.

Америка планирует ввести санкции в отношении государств-покупателей нефти из России, такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, введением вторичных санкций и пошлин против Китая, Индии и Бразилии Вашингтон попробует ускорить урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, что 4 августа президент США Дональд Трамп анонсировал значительное повышение тарифов с Индией за то, что эта страна покупает нефть из России. Позже в Белом доме уточнили, что новая пошлина составит 25%.

В Нью-Дели не готовы отказаться от российской нефти, так как поставщики, ранее снабжавшие Индию "черным золотом", теперь поставляют его в Европу.

Стоит отметить, что Трамп также сократил срок ультиматума России для урегулирования конфликта на Украине. Теперь он составляет 10 дней и истекает 8 августа. Если прогресс не будет достигнут, то вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, могут достигнуть 100%, по словам главы американского государства.

Стоит ли ждать вторичные санкции?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что никакого значимого эффекта вторичные санкции на нефтяную промышленность РФ не окажут, поскольку покупатели российской нефти не откажутся от выгодного канала импорта углеводородов, да и сама перспектива введения таких ограничений пока весьма туманна.

"Пока что мы видим только разговоры с американской стороны. Есть масса заявлений президента Дональда Трампа и его приближенных о вторичных санкциях из-за покупки российской нефти, но нет нормативно-правовых актов на сайте Белого дома, объясняющих, против кого, когда и какого рода будут вводиться ограничения. С точки зрения права это не более чем разговоры – и уже поэтому не ожидается отказ покупателей российской нефти от контрактов", - прежде всего сказал он.

"Если, предположим, какая-нибудь китайская компания, испугавшись угроз США, обратится к "Роснефти" с заявлением, что больше не будет покупать российскую нефть, "Роснефть" сначала запросит подтверждение, что США юридически требуют от Китая прекратить покупку российской нефти, а когда она этого не получит – ведь есть только заявления Трампа – то ответит: "Вы не исполняете наши контракты, так что мы идем в суд за компенсацией, поскольку никакого юридически оформленного пояснения разрыва контрактов нет, а заявления президента США – это не форс-мажор". То есть покупателям напрямую невыгодно прекращать закупки российской нефти", - отметил Александр Фролов.

Экономист подчеркнул, что вторичные санкции вряд ли будут значительными на фоне и так происходящего торгового конфликта США с Китаем и Индией. "Уже есть повышенные пошлины для Китая и Индии, и существует переговорный процесс, в рамках которого возникшие трения пытаются урегулировать. Пока США пытаются договориться с этими странами, они не могут ввести санкционные сверхвысокие пошлины – это обрушит их собственные дипломатические усилия. Скорее это обещание поднять пошлины до 100% стоит воспринимать именно как часть переговорного процесса, попытку Вашингтона усилить свои позиции", - пояснил он.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики обратил внимание, что Китаю и Индии попросту нечем заменять российскую нефть. "В общей сложности в Китай и Индию идет почти 4 млн баррелей нефти в сутки. Это огромная величина. При этом нет избытка предложения нефти на рынке, и нет поставщиков за пределами ОПЕК+, которые могли бы удовлетворить подобного рода спрос. Между тем поставщики в рамках ОПЕК+ связаны положениями и квотами ОПЕК+. США могут предложить ближневосточным странам нарастить добычу, но они не станут этого делать из-за ограничений ОПЕК+", - указал Александр Фролов.

"Поскольку не было опубликовано ни одного документа, подтверждающего серьезность намерений США, заявления Вашингтона попросту игнорируют. Кроме того, опыт торгового конфликта США и Китая показывает, что Вашингтон, вводя повышенные пошлины на китайские товары на американском рынке, одновременно вводит множество исключений. В Китае производится так много товаров, импортируемых в США, что введение против них высоких пошлин буквально означает повышенные налоги для американского населения, которому приходится за те же "Айфоны" платить больше. Кстати, помимо Китая "Айфоны" производит Индия. Поэтому 100% пошлины придется немедленно ограничивать массой исключений, чтобы эти меры не ударили по самим США", - сообщил экономист.

"В итоге, покупатели российской нефти и не могут от нее отказаться, и не хотят, а внятных подтверждений серьезности намерений Дональда Трампа мы не видим", - заключил Александр Фролов.