Сможет ли Астана стать главным партнером Душанбе?

Партнерство Казахстана и Таджикистана набирает обороты с 2024 года: тогда был подписан Договор о союзнических отношениях. Как развиваются связи двух соседних государств и сможет ли Астана потеснить Москву и Пекин в качестве основных партнеров Душанбе?

5-7 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон побывал с официальным визитом в Казахстане. По итогам проведенных встреч и переговоров, стороны подписали 14 межправительственных соглашений и более 10 документов, касающихся торгового сотрудничества.

Чем полезны Казахстан и Таджикистан друг другу?

Таджикистан и Казахстан - две соседние страны в Центральной Азии, у которых нет общей границы: они разделены Узбекистаном на востоке и Киргизией на западе. Казахстан значительно больше, чем Таджикистан, как по площади, так и по населению. Казахстанский ВВП в 17 раз больше, чем таджикистанский, а уровень цифровизации в Казахстане почти в два раза выше, чем Таджикистане. Экономические и инфраструктурные возможности значительно шире у Казахстана, что делает его важным партнером для более медленно развивающегося Таджикистана.

В свою очередь Таджикистан - страна с обширными водными ресурсами и большим потенциалом в сфере гидроэнергетики. Относительно свободный рынок Таджикистана открывает возможности для инвестиций и торгового сотрудничества, что интересно Казахстану.

Еще один важный аспект сотрудничества двух государств - развитие региональных транспортных маршрутов: Таджикистан и Казахстан в данном случае выступают партнерами по расширению связей с рынками Центральной и Южной Азии.

Какие отношения у Казахстана с Таджикистаном?

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году, в 2015 году было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве, а в 2024 году - Договор о союзнических отношениях. Казахстано-таджикистанские отношения, которым более 30 лет, в целом развивались относительно спокойно - без резких охлаждений, конфликтов и разногласий. Связи между странами охватывают самые разные сферы: от торговли до сотрудничества в сфере цифровизации.

Торговля и инвестиции

Основа связей между Астаной и Душанбе - торговля и инвестиции. Товарооборот между странами растет: в частности, за период с января по сентябрь 2026 года он увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,13 млрд. Заявленная цель - увеличить объемы торговли между двумя странами до $2 млрд. При этом в товарообороте наблюдается дисбаланс: основную долю в торговле занимает казахстанский экспорт - более 80-85%. Почти половину товарооборота составляет продукция агропромышленного комплекса. Казахстан, будучи одним из основных поставщиков продовольствия в Таджикистан, экспортирует в соседнюю страну следующие товары:

пшеницу, муку, ячмень, кукурузу;

растительное масло;

макаронные изделия;

мясо и мясную продукцию.

Две другие категории казахстанского экспорта - природный и сжиженный газ, а также продукция металлургической промышленности.

Таджикистан, в свою очередь, в основном экспортирует в Казахстан:

минеральное сырье - свинец и медь;

фрукты, овощи и сухофрукты, орехи. Более 80% фруктов и овощей из Таджикистана отправляются в Казахстан;

безалкогольные напитки;

текстильную продукцию.

Помимо прямой торговли, между странами также развивается инвестиционное сотрудничество. За период 2025-2026 гг. Казахстан вложил в экономику соседней центральноазиатской страны более $148 млн, а за период с 2005 по 2022 годы инвестиции составили почти $574 млн. Основные направления финансирования со стороны Астаны - предприятия по переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания, энергетика, логистика и промышленность.

О чем договорились Астана и Душанбе?

Во время ноябрьского визита Эмомали Рахмона в Астану, стороны подписали 14 межправительственных документов, в том числе по электроэнергии, горно-металлургической промышленности, здравоохранению, обмену данными о пенсионном обеспечении, развитию сельского хозяйства, а также совместной работе в сфере искусственного интеллекта и электронной торговли. Казахстан обещал помочь Таджикистану в подготовке кадров для пограничных войск, а также поддержать кандидатуру Душанбе на выборах непостоянного члена СБ ООН на 2028-2029 годы.

Кроме того, во время двустороннего бизнес-форума, прошедшего во время визита Рахмона, было заключено 11 коммерческих соглашений на сумму более $135 млн, в том числе и в сфере возобновляемой энергетики, в первую очередь, гидроэнергетики.

Сможет ли Астана потеснить Россию и Китай?

Казахстан входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана, уступая только России и Китаю. Сегодня самый крупный торговый партнер Таджикистана - Китай, товарооборот с ним с января по июль 2026 года составил $1,78 млрд, увеличившись в полтора раза в годовом выражении. Основная категория китайского экспорта - автомобили и промышленное оборудование. Россия на втором месте с товарооборотом за тот же период в $1,32 млрд. Разрыв между Казахстаном и Россией за первые полгода составил более 600 млн, при этом товарооборот Таджикистана с Россией продолжает расти. Основная категория российского экспорта в центральноазиатскую страну - нефтепродукты.

Несмотря на то, что Казахстан и Таджикистан активно наращивают экономические связи, Астане вряд ли удастся в ближайшее время обогнать Россию или Китай, в первую очередь, по той причине, что основные категории экспорта у всех трех партнеров Душанбе разные. Казахстану вряд ли удастся обеспечить Таджикистан необходимыми объемами нефтепродуктов и промышленным оборудованием, как то делают Россия и Китай. Между тем, сотрудничество между двумя центральноазиатскими республиками, вероятно, будет усиливаться, поскольку это выгодно обеим сторонам, в первую очередь, в сфере торговли, энергетических и транспортных связей.