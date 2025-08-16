Россия и США перезагрузили диалог

В публикации издания Global Times отмечается, что саммит президентов РФ и США позволил странам перезагрузить диалог. Также он стал основной для дальнейшего украинского урегулирования.

"Значение этого дипломатического усилия заключается в его перезагрузке механизма диалога Соединенных Штатов и России на высоком уровне, что закладывает основу для последующих переговоров"

- Global Times

В публикации также отмечается, что прошедший саммит стал отражением общей готовности сотрудничать в урегулировании регионального кризиса и снизил глобальные опасения, которые связаны с разрастанием конфликта и его трансформацией в прямую конфронтацию между двумя ядерными державами.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в крупнейшем городе Аляски Анкоридже 15 августа. Местом переговоров стала база ВВС США Элмендорф-Ричардсон.

Беседа лидеров в формате "три на три" с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств продлилась более трех часов, перед этим они провели переговоры "тет-а-тет" в салоне лимузина Трампа по дороге из аэропорта.

Успехи саммита Путина и Трампа

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" позитивно оценил личную встречу президентов России и США в Анкоридже, отметив, что Владимиру Путину удалось добиться поддержки Дональда Трампа по одному из важнейших вопросов украинского конфликта.

"С моей точки зрения, самое главное – США согласились с тем, что Украина должна пойти на территориальные уступки и что больше Украины в границах 90-х годов нет. Правда, на каких основаниях эти территории отойдут к России – на временной или постоянной основе – по-прежнему не определено. Может быть, теперь это самый главный вопрос. Но принципиально важно, что такой подход получилось утвердить в качестве официальной позиции руководства США", - прежде всего сказал он.

"Я думаю, согласие Трампа связано с его решением срочно форсировать вопрос о получении Нобелевской премии мира. Без подобного решительного шага, по всей видимости, перспектива получения Нобелевской премии для него выглядит весьма проблематично. В этом плане он подошел к грани разрыва не столько с Украиной, с которой США, особенно администрация Трампа, не считаются, сколько с союзниками по Европе. Ситуация в отношения США и ЕС сложилась очень серьезная, возможно, будут разрушены основы того трансатлантического единства, которое было сформировано по итогам Второй мировой войны и нашло свое отражение в создании НАТО 4 апреля 1949 года", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Трамп решил действовать напролом, ему это нужно по внутриполитическим причинам. Но из-за этого вокруг него сгущаются определенного рода политические тучи, его могут сделать центром нового большого скандала, сравнимого с Уотергейтом. А нобелевских лауреатов не то, чтобы от власти отрешают, но в тюрьму не сажают. Поэтому Вашингтон и пошел на согласие с позицией Москвы, что стало основным результатом договоренностей, которые были достигнуты в полусекретном варианте во время встречи в Анкоридже", - продолжил американист.

Эксперт подчеркнул, что российский подход к украинскому вопросу США понимали всегда, но не хотели признавать. "По всей видимости, раньше Трамп не считал для себя политически возможным признавать правоту российской позиции, он видел в этом большой риск для того политического капитала, который он приобрел в ходе президентских выборов 2024 года. Однако внутриполитическая ситуация в США сделала этот риск до известной степени второстепенным – Трамп теперь исходит из того, что его рейтинги минимальны и он де-факто является президентом лишь одной части американцев, а это существенно развязывает ему руки во внешней политике", - указал он.

"Сегодня ему важно удержать под контролем Республиканскую партию, а он ей обещал закончить украинский конфликт, потому Трамп делает все возможное, чтобы конфликт действительно завершился. Что касается остальной части Америки, я думаю, Трамп на сегодняшний день распрощался с иллюзией, что он президент всех американцев", - заключил Владимир Васильев.