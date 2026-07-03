Почему Хаменеи похоронили в Мешхеде, а не в Тегеране?

Михаил Богданов

Больше четырех месяцев потребовалось Ирану, чтобы предать земле своего верховного лидера. Аятолла Али Хаменеи, погибший 28 февраля 2026 года в результате американо-израильского удара по своей тегеранской резиденции, был похоронен 9 июля в священном для шиитов Мешхеде.

Шестидневная церемония прощания охватила пять городов: Тегеран, Кум, Наджаф, Кербелу и Мешхед. По данным иранского государственного телеканала Press TV, в траурных мероприятиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек. Для сравнения: население Ирана составляет около 90 миллионов. Press TV назвал это «крупнейшей процессией, которую когда-либо видел мир».

Но были ли похороны Хаменеи действительно крупнейшими в истории? И что это сравнение говорит о природе иранской государственности? Ответ кроется в сопоставлении двух церемоний, разделенных 37 годами, — похорон основателя Исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году и похорон его преемника в 2026-м.

Цифры как политическое оружие

В июне 1989 года, когда после обширного инфаркта скончался аятолла Хомейни, Иран был совсем другой страной – население составляло около 53 млн человек. По данным официальных источников, в похоронах приняли участие более 10 млн человек. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала эту цифру как 10,2 млн. Западные агентства, впрочем, оценивали число прощавшихся скромнее – около 2 млн.

В 2026 году иранские власти пошли дальше. По данным Fars News Agency, оценка в 41–43 млн участников основывалась на статистике транспорта, мобильных операторов, анализе плотности толпы и официальных полевых оценках. Шестидневные мероприятия охватили не только Иран, но и иракские священные города Наджаф и Кербелу. Даже если отбросить сомнения в достоверности этих цифр, сам факт того, что власти оперируют подобными числами, — важный политический сигнал. Иранское государство демонстрирует: его легитимность, как и прежде, держится на способности мобилизовать миллионы.

Хаос-1989 vs контроль-2026

Главное различие между двумя церемониями не в цифрах, а в организации. Похороны Хомейни 5 июня 1989 года стали стихийным бедствием. Толпа, обезумев от горя, прорвала оцепление. Люди дрались за право прикоснуться к телу усопшего, разорвали саван на память. Силам безопасности пришлось применять водометы, тело было эвакуировано вертолетом, а церемонию повторили через пять часов. В давке погибли десятки, ранены были тысячи.

Похороны Хаменеи – полная противоположность. Гроб был плотно завернут в иранский флаг, скрывая тело от глаз публики. Некоторые аналитики интерпретировали это как попытку скрыть состояние останков после бомбардировки и контролировать поведение толпы. Меры безопасности были беспрецедентными: бетонные стены отделяли публику от гроба, десятки сотрудников спецслужб были размещены у всех входов.

По иронии судьбы, даже финальный этап церемонии в Мешхеде повторил сценарий 1989 года. Кортеж с телом не смог пробиться сквозь толпу, и тело пришлось доставлять к мавзолею имама Резы на вертолете. Однако если в 1989-м вертолет был символом хаоса и потери контроля, то в 2026-м он стал лишь технической деталью тщательно спланированной операции.

Тегеран vs Мешхед: символика места захоронения

Выбор места для последнего упокоения – не менее важный символический жест.

Хомейни был похоронен в Тегеране, на кладбище Бехеште-Захра, где впоследствии был возведен огромный мавзолейный комплекс. Столица как центр политической власти – логичный выбор для отца-основателя.

Хаменеи похоронен в Мешхеде, у святыни имама Резы, восьмого шиитского имама, единственного из 12 похороненного на территории Ирана. Это третье по святости место для шиитов после Мекки и Наджафа. Выбор родного города Хаменеи и соседство с могилой имама Резы призваны укоренить образ покойного лидера не просто как политического деятеля, а как религиозного символа, чья легитимность освящена самой шиитской традицией. Два года назад в этом же мавзолее хоронили погибшего при крушении вертолета президента Эбрахима Раиси. Мешхед постепенно становится пантеоном иранской элиты.

Ось сопротивления как инструмент легитимации

Еще одно принципиальное отличие кроется в международном контексте. На похоронах Хаменеи присутствовали делегации ХАМАС, «Исламского джихада», «Хезболлы» и хуситов. Главы делегаций встречались с министром иностранных дел Ирана. В 1989 году «оси сопротивления» как структурированного альянса еще не существовало. Она формировалась уже при Хаменеи.

Присутствие союзников на похоронах стало демонстрацией того, что Иран остается лидером регионального блока даже после гибели верховного лидера. Как отмечали аналитики, церемонии были призваны представить Хаменеи как фигуру, чей авторитет распространялся на весь мусульманский мир.

Легитимность через траур

Почему для иранских властей так важен масштаб похорон? Государственная мобилизация через мечети, басидж, школы, университеты и государственные каналы – один из центральных столпов власти Исламской Республики. Траур становится инструментом политической легитимации.

Однако ситуация 2026 года имеет двойственный характер. При Хаменеи ИРИ пережила серьезные экономические трудности и политические катаклизмы. Однако многие участники похорон хотели выразить протест против внесудебного убийства своего лидера, независимо от их общего отношения к властям.

Похороны Хаменеи стали и тестом для нового верховного лидера – его сына Моджтабы. После покушения он не появлялся на публике. Как сообщали СМИ, новому верховному лидеру было рекомендовано не присутствовать на похоронной церемонии своего отца. Отсутствие наследника на церемониях стало заметным сюжетом.