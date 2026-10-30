В ноябре Абдул Эль-Сайед вошел в историю США, победив на выборах в Сенат от штата Мичиган и став первым мусульманином, избранным в верхнюю палату Конгресса. Сколько ему лет, где он родился, какое образование получил, каковы его политические взгляды, почему он конфликтовал с Трампом и что изменило тон их отношений?

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп подвергал Эль-Сайеда жесткой критике, а после победы демократа неожиданно проявил интерес к его идее реформы здравоохранения.

Кто такой Абдул Эль-Сайед?

Абдулрахман Мохамед Эль-Сайед - американский политик египетского происхождения, специалист в сфере общественного здравоохранения и представитель прогрессивного крыла Демократической партии, бывший руководитель медицинских ведомств Детройта и округа Уэйн. Эль-Сайед выступает за доступное медицинское обслуживание, снижение стоимости жизни, защиту работников, борьбу с корпоративным влиянием на политику и реформирование системы медицинского страхования.

Его победа стала знаковым событием для мусульманской общины США и американцев арабского происхождения. При этом Эль-Сайед не рассматривает свою религиозную принадлежность как единственное основание политической идентичности: центральное место в его кампании занимали экономические вопросы, здравоохранение, социальная справедливость и качество госуслуг. Он представляет новое поколение политиков, которые пришли в большую политику через академическую деятельность, медицину и работу с государственными институтами, а не через многолетнюю карьеру в Конгрессе.

Возраст, семья и образование Абдула Эль-Сайеда

Абдул Эль-Сайед, которому исполнилось 42 года, родился в американском городе Рочестер-Хиллз, штат Мичиган. Он вырос в семье египетских иммигрантов в юго-восточной части штата, в районе Детройта, который отличается этническим и культурным разнообразием.

Жена Абдула Эль-Сайеда - врач-психиатр, имеет индийские семейные корни и профессиональное образование в области медицины. Пара познакомилась во время учебы в Мичиганском университете, в 2006 году они поженились. У супругов есть две дочери.

Эль-Сайед учился в Мичиганском, Оксфордском и Колумбийском университетах. Несмотря на наличие медицинской степени, Эль-Сайед не проходил ординатуру, необходимую для самостоятельной клинической практики в США, и сосредоточился на общественном здравоохранении, научной деятельности и управлении медицинскими учреждениями.

Как Абдул Эль-Сайед пришел в политику?

Политическая карьера Эль-Сайеда начиналась в системе общественного здравоохранения Мичигана. В 2015 году он возглавил Детройтский департамент здравоохранения, занимаясь модернизацией департамента, улучшением медицинских и профилактических услуг, борьбой с инфекционными заболеваниями и вопросами здоровья детей. В 2017 году он оставил должность, чтобы начать кампанию за пост губернатора Мичигана. В 2018 году участвовал в праймериз Демократической партии, но проиграл Гретхен Уитмер. В 2022-2025 годах он руководил департаментом здравоохранения, социальных и ветеранских услуг округа Уэйн.

Каковы политические взгляды Абдула Эль-Сайеда?

На выборах 3 ноября Абдул Эль-Сайед победил в борьбе за место в Сенате США от Мичигана. Он баллотировался на место уходящего сенатора-демократа Гэри Питерса. Присяга назначена на 3 января 2027 года. Эль-Сайед стал не только первым мусульманином, избранным в Сенат США, но и первым египетско-американским представителем в Сенате. Эль-Сайед относится к прогрессивному крылу Демократической партии. Его политическая программа основана на идее, что государство должно активнее участвовать в обеспечении базовых потребностей граждан, особенно в сфере здравоохранения и экономической безопасности.

Главные направления его политической повестки:

Реформа здравоохранения - поддерживает систему гарантированного медицинского обслуживания для всех жителей США, финансируемую государством;

Снижение стоимости жизни - выступает за меры, позволяющие уменьшить финансовое давление на семьи, включая расходы на лечение, жильё и повседневные товары;

Ограничение корпоративного влияния - критикует влияние крупных компаний и богатых доноров на политические решения и выступает за реформирование системы финансирования политических кампаний;

Экологическая повестка - уделяет внимание загрязнению воздуха, чистой воде, экологическим рискам и защите сообществ, которые сильнее других страдают от промышленных выбросов;

Внешняя политика - выступает за дипломатические решения, международное сотрудничество и пересмотр американской политики военного финансирования.

В чем конфликт Абдула Эль-Сайеда с Трампом?

Противостояние Эль-Сайеда и Трампа стало одним из наиболее резонансных эпизодов кампании в Мичигане. Их конфликт был связан не только с политическими разногласиями, но и с личными нападками. Трамп поддерживал республиканца Майка Роджерса и активно выступал против кандидатуры Эль-Сайеда. На митингах он использовал оскорбительные заявления, ставил под сомнение американскую идентичность политика и обвинял его в связях с экстремизмом. Особенно остро обсуждались заявления, в которых Трамп призывал избирателей не допустить его в Сенат, связывая религиозную идентичность кандидата с угрозами национальной безопасности.

Эль-Сайед, в свою очередь, критиковал администрацию Трампа за экономическую политику, стоимость жизни, подходы к здравоохранению, миграционные вопросы и внешнеполитические решения. Победа Эль-Сайеда стала своего рода политическим ответом на кампанию, в которой его мусульманская идентичность и египетские корни неоднократно использовались против него.

Что предложил Абдул Эль-Сайед Трампу?

Одним из самых неожиданных политических шагов Эль-Сайеда после победы стало предложение, которое получило название TrumpCare. В основе идеи лежит концепция универсального государственного медицинского страхования, которая предполагает, что каждый житель США сможет получать необходимую медицинскую помощь независимо от уровня дохода, занятости или наличия частного страхового полиса.

Эль-Сайед выступал за расширение гарантированного медицинского покрытия, чтобы люди не были вынуждены отказываться от лечения из-за его стоимости. Он предложил сделать эту реформу политически привлекательной для Трампа, позволив назвать программу его именем. В середине ноября Эль-Сайед опубликовал в социальных сетях изображение концептуальной золотой медицинской карты с названием TrumpCare. В публикации он обратился к президенту с предложением обеспечить универсальный доступ к медицинскому страхованию.

Как отреагировал Трамп на предложение Эль-Сайеда?

Первоначально администрация Трампа выступала против концепции универсального государственного медицинского страхования. Предложение Эль-Сайеда критиковали за предполагаемые высокие расходы, потенциальное увеличение госдефицита и влияние на существующие страховые программы. Однако после публикации изображения TrumpCare ситуация стала меняться.

В минувшие выходные Трамп разместил на своей платформе Truth Social скриншот предложения Эль-Сайеда. Сам факт репоста привлек внимание к инициативе и стал сигналом, что президент готов ее обсуждать. Эль-Сайед вновь подтвердил, что готов сотрудничать с Трампом ради принятия медицинской реформы.

Затем американский лидер высказался более благосклонно о возможности сотрудничества с демократами в сфере здравоохранения. Это стало заметным изменением тона по сравнению с предвыборной кампанией. 24 ноября Трамп заявил, что планирует встретиться с избранным сенатором от Мичигана и обсудить его инициативу в сфере здравоохранения. Глава Белого дома назвал Эль-Сайеда “умным парнем”, отметив, что тот “проделал очень хорошую работу”. Президент также выразил мнение, что между их позициями может быть найден компромисс.

Почему Трамп изменил свою позицию?

Поскольку демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, это значительно ограничивает законодательные возможности президента и вынуждает его искать пути для сотрудничества, чтобы сохранить политическое влияние. Трамп, вступающий в последние два года своего президентства, стремится оставить после себя значимое наследие, и крупная реформа здравоохранения, носящая его имя, могла бы стать таким достижением. Кроме того, победа Эль-Сайеда продемонстрировала, что предложения о решении проблем здравоохранения и стоимости жизни находят широкий отклик у избирателей, в том числе в колеблющихся штатах вроде Мичигана. Предложение Эль-Сайеда, по сути, дало Трампу возможность представить популярную инициативу как собственное достижение, даже если она будет принята с оговорками.

Сотрудничество с представителем оппозиционной партии может помочь Трампу продемонстрировать, что он способен добиваться результатов даже при политическом разделении власти. Даже после резких взаимных нападок стороны могут искать общую точку соприкосновения, если это позволяет продвинуть конкретную инициативу.