Переговоры Ирана с Западом заходят в тупик?

МИД Ирана потребовал у США компенсировать потери, понесенные страной от необоснованных американских ударов по иранским ядерным объектам, нанесенным авиацией в ходе 12-дневной войны.

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью американскому изданию Financial Times заявил, что Тегеран ждет компенсации за нанесенный ущерб в результате бомбардировок его ядерных объектов и требует объяснений, почему США напали на Иран в разгар переговоров по мирному атому.

"Они должны объяснить, почему нанесли по нам удары в разгар… переговорного процесса, и они должны гарантировать, что не повторят этого. И они должны компенсировать тот ущерб, который уже причинили"

- Аббас Аракчи

Что касается перспектив возобновления переговоров по ядерной программе, то дипломат выразил по этому поводу сдержанный оптимизм, отметив: дорога к ним узка, но она не закрыта.

"Мне нужно убедить свое руководство, что, если мы вступаем в переговоры, другая сторона действительно настроена на достижение взаимовыгодного соглашения"

- Аббас Аракчи

Говоря о сути переговоров, дипломат отметил: Иран продолжит настаивать на своем праве на обогащение урана, и позиция страны в этом отношении останется неизменной.

Также глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что переговоры со странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) утратили всякий смысл, поскольку европейцы не способны на эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы и даже не могут отменить собственные санкции против Ирана. Они лишь попытаются ввести в действие механизм snapback, предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана, а на большее они не способны, отметил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне Минфин США ввел самый обширный пакет антииранских санкций с 2018 года, включив в него полсотни людей и организаций, а также примерно столько же судов. Новые рестрикции распространяются на 50 иранских физических и юридических лиц. Кроме того, под их действие подпадают свыше 50 контролируемых Исламской Республикой судов, которые, как считают в США, были задействованы в торговле нефтью.

Что ждет Иран?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прежде всего обратил внимание на некоторые различия в текущих отношениях Ирана с "евротройкой" и с США.

"Евротройка – это Великобритания, Германия и Франция, то есть страны, которые принимали участие в переговорах по заключению СВПД. Они являются одними из авторов этого документа, поэтому они хорошо знают ситуацию. И отдельно надо рассматривать отношения США и Ирана – иранцы, особенно после 12-дневной войны и ударов США по трем ядерным объектам, отказываются от ведения переговоров с американцами, говоря, что переговоры возможны, но ставя условия, которые явно не подходят американцам. Так что переговоры США и Ирана, по крайней мере, в настоящее время маловероятны", – уточнил эксперт.

"С другой стороны, иранцы согласились на переговоры с евротройкой, 25 июля эти переговоры состоялись в Стамбуле, довольно безрезультатно. Потому что европейцы требуют, во-первых, чтобы иранцы все-таки провели переговоры с США. Затем, европейцы требуют, чтобы Иран вывез свой высокообогащенный уран за границу, что тоже не особенно подходит Тегерану. Во всяком случае, министр иностранных дел Ирана Аракчи на днях заявил, что он не видит хорошей перспективы в переговорах между Ираном и евротройкой", – пояснил Владимир Сажин.

В то же время, напомнил он, евротройка предупредила, что если Иран не будет вести эффективные переговоры, которые должны закончиться соглашением по ядерной проблеме (конечно, на условиях Запада), то они введут Snapback. "Это действие возвратит возложенные на Иран до 2015 года, то есть до СВПД. санкции. Этот мгновенный возврат санкций в принципе заложен уже в сам документ СВПД и подтвержден резолюцией СБ ООН 2231. Поэтому противодействовать ему не может никто, даже постоянные члены Совета Безопасности. Эти санкции серьезные, тем более что они международные, а не конкретно какой-то страны, так что их ввод довольно сильно ударит по экономике, прежде всего, Ирана. И европейцы спешат, потому что до 18 сентября они должны ввести, если, конечно, решат ввести эти санкции. Поскольку 18 октября заканчивается действие СВПД, и там уже нельзя будет вводить санкции на основе Snapback. Поэтому ситуация для Ирана довольно сложная", – отметил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.

По его словам, положение Ирана усугубляется введенными только что Америкой серьезными санкциями, в основном против экспорта иранской нефти, а точнее – против империи Мохаммеда Шамхани, который занимается транспортировкой нефти. "Создана целая сеть различных компаний, которые осуществляют эту подпольную деятельность. И это тоже довольно серьезный удар. Даже если это удастся сделать не на сто, а на 50 процентов, то это серьезный удар по Ирану. Таким образом, нынешняя ситуация и перспективы для Ирана в экономическом плане довольно мрачные", – заключил Владимир Сажин.