США используют ядерную программу как предлог для конфликта с Ираном – Хаменеи

Али Хаменеи считает, что США используют ядерную программу Ирана в качестве предлога для конфронтации. По его мнению, истинная причина конфликта кроется в другом.

Верховный лидер Ирана считает, что США используют ядерную программу в качестве предлога для конфронтации. По его мнению, истинная причина конфликта кроется в другом.

Иранская ядерная программа – лишь предлог для Соединенных Штатов, нацеленных на продолжение конфликта с Исламской Республикой. Такое заявление сделал верховный лидер ИРИ Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.

"То, что они называют ядерной проблемой, обогащением урана, правами человека и тому подобным, является лишь предлогом. По сути они не согласны с нашей верой и учением"

– Али Хаменеи

На той неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что американцы готовы вновь атаковать иранские ядерные объекты, "если это будет необходимо".

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь с 12 на 13 июня. Через полторы недели к конфликту подключились США, которые нанесли удары по ядерным объектам ИРИ, а буквально через несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.