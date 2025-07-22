США используют ядерную программу как предлог для конфликта с Ираном – Хаменеи

Верховный лидер Ирана считает, что США используют ядерную программу в качестве предлога для конфронтации. По его мнению, истинная причина конфликта кроется в другом.
Иранская ядерная программа – лишь предлог для Соединенных Штатов, нацеленных на продолжение конфликта с Исламской Республикой. Такое заявление сделал верховный лидер ИРИ Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.
"То, что они называют ядерной проблемой, обогащением урана, правами человека и тому подобным, является лишь предлогом. По сути они не согласны с нашей верой и учением"
– Али Хаменеи
На той неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что американцы готовы вновь атаковать иранские ядерные объекты, "если это будет необходимо".
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь с 12 на 13 июня. Через полторы недели к конфликту подключились США, которые нанесли удары по ядерным объектам ИРИ, а буквально через несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.