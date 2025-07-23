Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам

Президент США, выступая на пресс-конференции в Шотландии, заявил, что Вашингтон готов к новым ударам в случае активизации Ираном ядерной программы.
Лидер США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожения ядерных объектов Ирана, если Тегеран снова запустит атомный проект. По словам Трампа, Тегеран посылает "неприятные сигналы".
"Мы уничтожили их ядерные возможности. Они могут начать все сначала. Если они это сделают, мы уничтожим это быстрее, чем вы успеете пригрозить им пальцем"
– Дональд Трамп
Отметим, что постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня заявил, что ядерная программа Ирана, скорее всего, продолжает существенность, однако ущерб со стороны США и Израиля оказался существенным.