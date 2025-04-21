Поездки в Россию выбирают туристы из Китая, Индии и Ирана

Турпоездки в Россию пользуются огромной популярностью в Китае: гости из Поднебесной предпочитают групповые туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Более 55% организованного турпотока этим летом идет из Китая. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего китайцы в России выбирают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге"
- АТОР
На втором месте по численности туристов – гости из Индии (примерно15%), на третьем – из Ирана (10-12%), они также предпочитают частным поездкам групповые туры, говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Также значительную часть гостей, около 10%, представляют туристы из стран Персидского залива, и в лидерах здесь путешественники из ОАЭ, составляющие около 80% всего турпотока из региона, добавили в АТОР.