США ввели против Ирана самые масштабные за 6 лет санкции

Новые антииранские санкции США вступили в силу сегодня, сообщает американский Минфин. В черный список включены полсотни людей и организаций, а также примерно столько же судов.

Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана – пакет, рекордный с 2018 года, соответствующее заявление распространил Минфин США.

В нем говорится, что новые рестрикции распространяются на 50 иранских физических и юридических лиц. Кроме того, под их действие подпадают свыше 50 контролируемых Исламской Республикой судов, которые, как считают в США, были задействованы в торговле нефтью.

В министерстве подчеркнули, что это самый обширный пакет санкций с 2018 года.

"Более 115 санкционных мер, введенных сегодня, являются крупнейшими на сегодняшний день с момента начала администрацией (президента Дональда - ред.) Трампа кампании по оказанию максимального давления на Иран"

– глава Минфина Скотт Бессент

По словам чиновника, новые ограничения нанесут удар по иранской элите, которая, заявил он, наживается, пока безопасность США остается под угрозой.

В Минфине добавили, что введенный сегодня санкционный пакет распространяется на участников глобальной сети, торговавшей – в обход санкций – иранской нефтью. Они относятся к двум десяткам стран и юрисдикций.