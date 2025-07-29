США ввели против Ирана самые масштабные за 6 лет санкции

Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана – пакет, рекордный с 2018 года, соответствующее заявление распространил Минфин США.
В нем говорится, что новые рестрикции распространяются на 50 иранских физических и юридических лиц. Кроме того, под их действие подпадают свыше 50 контролируемых Исламской Республикой судов, которые, как считают в США, были задействованы в торговле нефтью.
В министерстве подчеркнули, что это самый обширный пакет санкций с 2018 года.
"Более 115 санкционных мер, введенных сегодня, являются крупнейшими на сегодняшний день с момента начала администрацией (президента Дональда - ред.) Трампа кампании по оказанию максимального давления на Иран"
– глава Минфина Скотт Бессент
По словам чиновника, новые ограничения нанесут удар по иранской элите, которая, заявил он, наживается, пока безопасность США остается под угрозой.
В Минфине добавили, что введенный сегодня санкционный пакет распространяется на участников глобальной сети, торговавшей – в обход санкций – иранской нефтью. Они относятся к двум десяткам стран и юрисдикций.