ВС Ирана готовы отразить будущие атаки Израиля и США

В Иране сообщили, что готовы отразить возможные новые атаки Израиля и США. Американским обещаниям в Тегеране не доверяют.

Иран готов к отражению возможной атаки со стороны Израиля или США, сообщил начальник Генерального штаба ВС ИРИ генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, пишет портал Минобороны Ирана Defa Press.

"Мы не доверяем словам и обещаниям США и сионистского режима (имеется в виду Израиля), мы также полностью готовы к отражению их нападения в будущем"

– Мусави

Он добавил, что США и Израиль в ходе конфликта с Ираном показали, что не намерены соблюдать нормы международного права.

Ранее в Вашингтоне не исключили возможности повторного удара по Ирану, если тот продолжит развитие ядерной программы.