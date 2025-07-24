Тегеран ответил Трампу: Иран не откажется от ядерной программы

Тегеран не намерен отказываться от атомного проекта, несмотря на требования "задиристых иностранцев", заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По словам главы иранской дипломатии, ядерная программа – это плод существенных инвестиций.
"Никто в здравом уме не откажется от плодов огромных инвестиций в нашу собственную мирную технологию, спасающую жизни - тем более просто потому, что этого требуют задиристые иностранцы"
– Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран готов к ответу, если конфликт снова перейдет в фазу военного противостояния. Ответ Ирана будет "более решительным".
Аракчи также отметил, что ядерные объекты пострадали, однако власти страны продолжат работу в направлении мирного атома.
Напомним, что сегодня лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к новой военной операции против Ирана, если Тегеран продолжит ядерные разработки.