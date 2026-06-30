Насколько Трамп стал богаче за год?

В очередной раз американский президент продемонстрировал, что умеет зарабатывать деньги: благосостояние Дональда Трампа за прошедший год увеличилось как минимум на два миллиарда долларов. На чем заработал лидер США, как к этому относятся в Америке и что в целом это значит?

Сколько Трамп заработал в 2025 году?

Согласно финансовой отчетности президента США, которая публикуется ежегодно, за 2025 год, лично Дональду Трампу удалось заработать $2,2 млрд. В отчете более чем на 900 страниц, приведены данные обо всех источниках дохода американского президента, увеличившегося за год более чем в три раза с $622 млн. Личное благосостояние Дональда Трампа выросло до $6 млрд, и в рейтинге миллиардеров Forbes он занимает 691 место.

Крипта во главе угла

Некогда непреклонный критик криптовалюты, в 2025 году Дональд Трамп сделал крипторынок краеугольным камнем своей предвыборной кампании, а с приходом к власти, уже в 2025 году, пообещал превратить США в мировой центр криптовалют. Разворот в сторону цифровых активов окупился: крипта составила основную статью дохода американского президента за прошедший год и принесла ему около $1,4 млрд. Самыми прибыльными оказались:

Крипто-компания сыновей Трампа World Liberty Financial, которая обеспечила нынешнему президенту США более $700 млн;

$TRUMP мем-коин, личная криптовалюта Трампа, которая принесла более $600 млн.

World Liberty Financial, криптокомпания, основанная сыновьями Трампа не без помощи отца в 2024 году, в 2025 году представила инвесторам собственную цифровую валюту $WLFI. Согласно условиям ее продажи, 75% от каждой сделки направляются в бизнес-структуру Трампа, что гарантирует ему прибыль даже в случае падения стоимости токена. Согласно опубликованной финансовой отчетности, $WLFI принес лидеру США более 500 млн.

Еще $200 млн Трамп получил с World Liberty Financial при продаже 49-процентной доли компании правительству ОАЭ, которое вскоре заключило с США сделку о покупке компьютерных чипов для развития ИИ.

Второй важнейший источник криптоприбыли Дональда Трампа - его мемкоин $TRUMP (по состоянию на 1 июля 2026 года, его цена $1,7). Собственную криптовалюту американский лидер ввел в продажу за несколько дней до инаугурации. Мемкоин, склонный к сильным перепадам стоимости (за год криптовалюта обесценилась на 80%), тем не менее принес Трампу более $500 млн.

Недвижимость Трампа

Империя недвижимости, которую Трамп унаследовал от своего отца, хоть и уступила место крипто-бизнесу, все еще приносит немало денег американскому лидеру.

Сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке обогатили Трампа на $35 млн;

сделки с недвижимостью во Вьетнаме, Румынии, Индии и Турции пополнили бюджет на $20 млн;

за возможность разместить имя Трампа на своей недвижимости Саудовская Аравия и Катар заплатили $14 млн;

гольф-клуб Трампа во Флориде принес владельцу $122 млн, а частная резиденция Мар-а-Лаго - $77 млн;

гольф-клубы в других городах - еще $30 млн.

Всего категория ”недвижимость” сделала 47го президента США богаче за год на $298 млн.

Судебные разбирательства

Еще одна интересная категория заработка Трампа в 2025 году - это судебные разбирательства. За последние несколько лет Трамп судился:

с телерадиокомпанией ABC, обвинив ее в клевете, и отсудил $16 млн;

с телерадиокомпанией CBS за намеренное введение зрителей в заблуждение, и отсудил $16 млн;

с компанией Марка Цукерберга Meta (признана экстремистской в России и запрещена) из-за цензуры еще в 2021 году и в результате урегулирования получил $22 млн в 2025 году;

с видео-хостингом YouTube из-за блокировки своего видео-хостинга после штурма Капитолия в начале 2021 года и получил $24,5 млн;

с соцсетью X из-за блокировки своего канала после штурма Капитолия и получил компенсацию в размере $10 млрд.

Всего в 2025 году Трамп на судебных решениях в свою пользу заработал $88,5 млн.

Мерч Трампа

Вызывающая, пожалуй, самое большое удивление категория доходов Дональда Трампа - это продукция с именем нынешнего американского президента, которая как нельзя лучше демонстрирует его умение капитализироваться на самом себе:

$4,7 млн Трамп заработал на отчислениях по соглашению на ”часы Трампа” от компании The Best Watches on Earth LLC:

$208,5 тысяч принесли так называемые ”Библии Трампа”, созданные в партнерстве с певцом Ли Гринвудом;

лицензионное соглашение на ”кроссовки и ароматы Трампа” обогатило лидера США на $68 тысяч;

книги ”Письма Трампу”, ”Спасем Америку” и ”Путь MAGA” принесли более трех миллионов.

В 2025 году Трамп также зарабатывал на акциях и инвестициях в золото.

Конфликт интересов?

Состояние Трампа, увеличившееся на колоссальные для президента США два миллиарда за год, вызывает вопросы, как у политиков, так и у общества. И в первую очередь из-за конфликта интересов в сфере крипто-бизнеса: Трамп в нем выступает и как главный регулятор, и как получатель выгоды.

Вторая волна вопросов в отношении благосостояния президента связана с тем, что для американского лидера в целом не свойственно одновременно заниматься политикой и вести бизнес. Более того, прежде чем занять высший пост в стране, большинство президентов, как минимум, временно, разрывают бизнес-связи и отказываются от руководства своими бизнес-империями, если они у них были. Все это к Трампу не имеет никакого отношения. Он первый в истории президент США, для которого бизнес и политика идут рука об руку, а внешнеполитические решения нередко продиктованы бизнес-конъюнктурой.

Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов по поводу роста собственного благосостояния сказал: