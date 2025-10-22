Мир через силу. Трамп поменял тактику. Надолго ли?

Путин дал жесткий ответ на угрозы США и Европы

Президент США Дональд Трамп в ночь на 23 октября сделал несколько важных заявлений, которые могут изменить не только ход дипломатического процесса вокруг Украины, но и серьезно усложнить отношения России и Запада. Среди них — введение первых за время президентства Трампа масштабных санкций против России, отмена запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Последнее Трамп позже пытался опровергнуть.



Минфин США официально объявил о расширении санкционного списка, в который включено 28 дочерних организаций компании «Роснефть»﻿ и шесть структур ЛУКойла﻿. Как уточняется в заявлении американского ведомства, санкции предусматривают заморозку активов этих компаний на территории США и полный запрет для американских граждан и юридических лиц осуществлять с ними операции.

Министерство финансов США аргументирует расширение санкций тем, что якобы Москва не проявляет готовности к мирному разрешению ситуации на Украине.

Сам Дональд Трамп рассказал журналистам, что «просто почувствовал, что пришло время» для таких мер, добавив, что «долго ждал». Президент США подчеркнул, что санкции «затрагивают две крупнейшие нефтяные компании России», однако выразил надежду на их скорое прекращение:

Мы рассчитываем, что их действие не затянется

Отмена встречи с Путиным в Будапеште стала еще одним громким событием. Трамп заявил, что встреча не состоится﻿, объяснив это отсутствием ощущения возможности достичь «нужного результата».

Мне показалось это неправильным... После каждого разговора с Владимиром у меня остаются хорошие впечатления, но дальше слов дело не доходит

— президент США

При этом он заявил о готовности к дальнейшему диалогу при более тщательной подготовке следующих контактов.

Несмотря на санкции, Трамп решил не нагнетать ситуацию по дальнобойным ударам вглубь России, перекинув ответственность на Европу. На встрече с генералом секретарем НАТО Марком Рютте он заявил, что США не планируют обучать другие страны обращению с ракетами Tomahawk﻿, назвав это «очень долгим процессом» с подготовкой не менее года. Президент США заявил, что Украина не использует американские ракеты для ударов по территории России:

Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще, но точно не наши

Параллельно с американскими санкциями ЕС объявил о принятии 19-го пакета антироссийских ограничений. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, меры затронут российские банки, криптобиржи, а также компании из Индии и Китая.

Впервые санкции ЕС нацелены на российский газовый сектор — «сердце военной экономики», подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В новой санкционной политике ЕС предусмотрен запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, а также меры против 117 судов «теневого флота».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросоюз также ввел запрет на использование систем передачи финансовых сообщений, включая Национальную систему платежных карт (НСПК﻿, оператор карт «Мир»﻿) и Систему быстрых платежей. С 12 ноября планируется запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями, такими как Альфа-банк, «МТС-банк»﻿, Абсолют банк и другими. В санкционные списки включены белорусские банки и дочерние структуры российских банков в Казахстане и Шанхае.

В рамках расширения санкций против Беларуси ограничен экспорт товаров для оборонного сектора, а также оказание услуг в области программного обеспечения, криптовалют и искусственного интеллекта. В санкционные списки ЕС включено 12 китайских, три индийских и две тайских компании. Кроме того, особые экономические зоны попали под запрет новых сделок и создания совместных предприятий с резидентами.

Не обошлось и без новых ограничений в туризме: Евросоюз запретил европейским туроператорам отправлять туристов в Россию, мотивируя это необходимостью «сокращения доходов страны и предотвращения необязательных поездок на фоне риска задержания граждан ЕС».

США и ЕС связывают жесткие меры с необходимостью усилить давление на Россию в свете украинского кризиса. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что решение принято из-за неготовности России к мирным переговорам:

Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед.

Бессент добавил, что президент разочарован ходом переговоров.

Реакция России на новые санкции была однозначно критической. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой «право отвечать на любые враждебные действия» и что меры США и ЕС имеют «исключительно контрпродуктивный характер», в том числе с точки зрения прогресса в переговорных в украинском конфликте». Она также подчеркнула, что если нынешняя администрация США будет следовать примеру предшественников, пытавшихся вынудить Россию поступиться национальными интересами, «то результат будет провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики».

Заместитель председателя Совета федерации Константин Косачев считает, что введение ограничений «не приблизит успех переговоров, а резко ограничит роль Трампа как посредника и миротворца».

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, охарактеризовал новые санкции и отмену саммита в Будапеште как «акт войны против России» и заявил

Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранились иллюзии - получите. США наш противник. А их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией"

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с санкциями, назвав их попыткой давления на страну, которая не пойдет на уступки под давлением:

Это попытка оказать давление. Но никогда и ни один уважающий себя народ ничего не делает под давлением

Путин также подчеркнул значимость российского вклада в мировой энергетический баланс, отметив, что главным производителем нефти остаются США с 13,5 млн баррелей в сутки, затем следует Саудовская Аравия и Россия, и что «ломать этот баланс неблагодарное дело».

По словам Путина, последний саммит в Будапеште был предложен американской стороной и подходить к нему без подготовки было бы ошибкой. Кроме того, президент выразил мнение, что разговоры о поставках ракет Tomahawk﻿ Киеву — это попытка эскалации конфликта.

Словом, США ужесточили санкции и отменили саммит в Будапеште, а Путин дал понять, что Трамп наносит вред американской экономике, а угрозы ударов вглубь России получат «ошеломляющий ответ».

Судя по тому, что Трамп выразил надежду на скорую отмену санкций, можно сказать, что давление на Россию - это скорее тактика, а не стратегия. Правильна ли выбрана была тактика, покажет время. В любом случае, если президент США настроен на решение украинского конфликта, нужно вести политику умиротворения, а не устрашения Москвы, поскольку санкции имеют и обратный эффект, а военный ответ России может оказаться ощутимым.

Кроме того, Трамп, похоже, не просчитывает реакцию третьих стран. Санкции включают меры и против китайских и индийских кампаний. В свете скорой встречи лидеров США и Китая в Южной Корее и намерений втянуть Индию в антикитайский альянс, давление на Си Цзиньпина и Нарендру Моди может подорвать стратегию Трампа в Азии.