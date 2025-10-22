Президент России оценил возможности для улучшения отношений с США

Владимир Путин назвал недружественными новые антироссийские санкции, введенные США. Он подчеркнул, что у стран много направлений для сотрудничества, но для этого нужно отказаться от давления.

Новые санкции Соединенных Штатов в отношении России – это недружественный акт, который не укрепляет отношения двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если говорить о политической части, то, конечно, это недружественно в отношении России, это очевидная вещь. И он (акт – прим. ред.) не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться"

– глава российского государства

При этом он отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, но для этого прежде всего следует отказаться от давления.

"Если мы в конце концом все-таки перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы. В целом к этому мы готовы, но это, как мы видим, зависит не только от Российской Федерации, но и от наших партнеров"

– Владимир Путин

Напомним, накануне Вашингтон анонсировал новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.