Как администрация Трампа перекрывает визовые каналы в США?

Расскажем, какие визы приостанавливает США и почему, какие визы США будет аннулировать, какие страны пострадают больше всего, какие визы есть в США и какие еще ужесточат в этом году, а также то думают в США по поводу иммиграционной политики Трампа.

Какие визы приостанавливают США?

Администрация президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных визовых заявлений по всему миру. Это означает, что граждане любых стран, планировавшие переезд в США на постоянное место жительства через иммиграционные визы, столкнулись с неопределенностью: их собеседования в американских посольствах и консульствах перенесены на неустановленный срок.

Госдеп США запустил глобальную инициативу по обучению персонала всех американских посольств и консульств. Как пояснили официальные лица, пауза введена для проведения "углубленного обучения" консульских сотрудников. Тем, у кого уже были назначены собеседования, пришли электронные письма с уведомлением о переносе - новые даты будут сообщены позднее.

Эта мера стала частью более широкой кампании по ужесточению иммиграционного контроля, проводимой администрацией Трампа на протяжении всего второго срока президента. Приостановка последовала за серией других ограничительных шагов, включая аннулирование более 175 тысяч виз с января 2025 года.

Почему США приостановили иммиграционные визы?

Госдепартамент объяснил меру необходимостью обучения консульских офицеров для более тщательной проверки заявителей, чтобы отсеивать кандидатов, которые "с вероятностью могут стать зависимыми от госпомощи".

Госсекретарь Марко Рубио поддерживает ужесточение подхода, заявляя, что допуск в США должен основываться на том, что служит национальным интересам страны. Рубио подчеркивает, что виза - это разрешение на посещение, отмечая, что США регулярно отказывают в визах заявителям по всему миру. Он также предупредил, что лица, допущенные в страну для обучения или научной деятельности, могут быть высланы, если впоследствии займутся деятельностью, которую администрация сочтет незаконной или противоречащей интересам США.

Приостановка также связана с более широкой целью администрации - сократить как нелегальную, так и легальную иммиграцию. Несмотря на то, что Трамп в 2024 году вел предвыборную кампанию под лозунгом борьбы с нелегальной иммиграцией, его администрация существенно усложнила и легальные пути въезда.

Отмена иммиграционных виз в США не удалась?

Пауза в приеме заявок произошла через несколько дней после того, как администрация потерпела серьезное юридическое поражение. В конце прошлой недели суд отменил запрет Белого дома на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая РФ, Азербайджан, Армению, Грузию, ИРИ и Казахстан. Судья постановил, что эта политика превышала установленные законом полномочия.

В начале года администрация приостановила выдачу иммиграционных виз гражданам государств, представляющих почти 40% населения мира, утверждая, что это предотвратит въезд людей, которые могут воспользоваться системой социальной помощи. Судья назвал эту политику "противоречащей закону". Несмотря на это поражение, администрация продолжила ужесточение политики, теперь уже через приостановку всех иммиграционных визовых собеседований под предлогом обучения персонала. Это позволяет обойти прямое судебное решение, меняя тактику, но не стратегию.

США аннулируют тысячи виз соискателей убежища?

Параллельно с паузой в приеме заявок администрация Трампа готовит крупнейшее единовременное массовое аннулирование виз в истории страны. Речь идет об аннулировании деловых (B-1) и туристических (B-2) виз, выданных за 2016-2026 годы, у держателей, которые обратились или обращаются за убежищем в США. По оценкам Associated Press, основанным на документах Госдепа и заявлений двух американских чиновников, под действие этой меры могут попасть до 200 тысяч человек. Представитель Госдепа Томми Пиготт рассказал о координации действий с Министерством внутренней безопасности (МВБ) по выявлению и аннулированию виз иностранцев, которые приезжают на краткий период, но затем подают заявление о предоставлении убежища, чтобы остаться здесь на постоянной основе.

Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау заявил, что система предоставления убежища предназначена для защиты людей, сталкивающихся с преследованиями, а не для обхода иммиграционных правил. Но аннулирование виз не означает автоматической депортации. Большинство лиц, чьи дела о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, перейдут в другую иммиграционную категорию, утратив статус деловых или туристических посетителей. Однако если их заявления о предоставлении убежища в конечном итоге отклонят, у них не останется никакого другого иммиграционного статуса, на который можно было бы опереться.

Какие страны пострадают больше всего?

Госдеп не публиковал подробную разбивку по национальностям тех, кто обращался за убежищем после въезда в США по визам B-1 и B-2. Однако анализ имеющихся данных позволяет сделать определенные выводы.

Согласно статистике МВБ, наибольшее количество успешных заявлений о предоставлении убежища в последние годы подали граждане стран Центральной и Южной Америки - Венесуэлы, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, - а также Китая, РФ, Турции и Египта. В то же время заявления граждан Гаити, Индии, Кубы и Мексики в большинстве случаев отклонялись.

Однако все будет зависеть от того, какая доля соискателей убежища из каждой страны изначально въехала по визам B-1 и B-2. Некоторые запрашивают убежища через нелегальное пересечение границы, а не через просрочку визы или смену статуса.

Какие еще визы ужесточат США?

Новые правила, которые вступят в силу 15 сентября, устанавливают новые сроки пребывания для трех категорий неиммиграционных виз:

Студенческие визы F и обменные визы J, которые ранее действовали в течение всего срока обучения или программы, теперь ограничены четырьмя годами. Те, кому нужно больше времени для завершения образования, должны будут подавать заявление на продление или покинуть страну и въехать заново;

Журналистские визы I, которые ранее могли действовать годами, теперь ограничены 240 днями. Для граждан Китая этот срок сокращен до 90 дней. При этом продление возможно, но только на аналогичные периоды.

В МВБ пояснили, что изменения упростят для них отслеживание людей по этим визам. Ведомство выявило более 2 тысяч студентов, въехавших в США с 2000 по 2010 год и все еще сохраняющих студенческий статус в этом апреле. В 2024 году США приняли свыше 1,8 млн человек по студенческим визам, более 500 тысяч участников обменных программ и более 37 тысяч иностранных журналистов. Новые правила уже вызвали обеспокоенность в университетском сообществе, что может сделать США менее привлекательным местом для учебы и научной работы.

Какие визы есть в США?

Все визы в США делятся на две основные категории: неиммиграционные (временное пребывание) и иммиграционные (постоянное проживание).

Неиммиграционные визы

Эти визы предназначены для временных поездок с конкретной целью: туризм, бизнес, учеба, работа или участие в программах обмена.

Путешествия, туризм и бизнес:

B-1: Для деловых поездок (переговоры, конференции) без трудоустройства в США;

B-2: Для туризма, отпуска, лечения или визита к родственникам;

C-1: Транзитная виза для проезда через США;

D: Для членов экипажей морских или воздушных судов.

Учеба и обмен:

F-1 и F-2: Для студентов академических программ (вузы, колледжи, школы) и их семей;

M-1 и M-2: Для студентов профессионально-технических или неакадемических программ и их семей;

J-1: Для участников программ культурного обмена (стажеры, исследователи, профессора).

Работа:

H-1B: Для специалистов в областях, требующих высшего образования (технологии, инженерия, медицина);

H-2A и H-2B: Для сезонных сельскохозяйственных и несельскохозяйственных рабочих;

L-1: Для сотрудников международных компаний, переводимых в США;

O-1: Для лиц с выдающимися способностями (наука, искусство, образование, бизнес, спорт);

P-1, P-2, P-3: Для спортсменов, артистов и деятелей культуры, приезжающих на выступления;

E-1 и E-2: Для инвесторов и трейдеров из государств, с которыми есть договор о торговле и навигации;

R-1: Для религиозных работников;

TN: Для профессионалов из Канады и Мексики по соглашению USMCA (преемник NAFTA).

Другие категории:

I: Для иностранных журналистов и представителей СМИ;

K-1: Для женихов и невест американских граждан для вступления в брак в течение 90 дней;

K-3: Для супругов американских граждан, ожидающих получения иммиграционной визы;

A, G, NATO: Для дипломатов, правительственных чиновников и сотрудников международных организаций.

Иммиграционные визы

Эти визы предназначены для иностранцев, планирующих переехать в США на постоянное место жительства. Въехав по такой визе, человек становится законным постоянным резидентом (получает грин-карту).

Семейные категории:

IR и CR: Для близких родственников граждан США (супруги, несовершеннолетние дети, родители). IR - для близких родственников, CR - для супругов, состоящих в браке менее 2 лет;

F1, F2, F3, F4: Для других родственников (взрослые дети, братья, сестры) граждан США и постоянных резидентов.

Рабочие категории:

EB-1: Для лиц с выдающимися способностями, выдающихся исследователей и мультинациональных менеджеров;

EB-2: Для профессионалов с ученой степенью или лиц с исключительными способностями;

EB-3: Для квалифицированных специалистов, профессионалов и других работников;

EB-5: Для инвесторов, вкладывающих значительный капитал в экономику США.

Другие категории:

Визовая лотерея (DV) для граждан государств с низким уровнем иммиграции в США;

Отдельные категории, например, для бывших сотрудников посольств США или переводчиков.

Что думают в США по поводу иммиграционной политики Трампа?

Согласно опросу AP-NORC, опубликованному в начале августа, только 39% взрослых американцев одобряют действия Трампа в иммиграционной сфере - это значительное снижение с 49% в начале его второго срока. Около половины взрослых американцев считают, что Трамп "зашел слишком далеко" в ограничении легальной иммиграции, и примерно столько же (47%) полагают, что он превысил свои полномочия в вопросах депортации. При этом около 3 из 10 считают его действия правильными, а около 2 из 10 - что он зашел недостаточно далеко. Около 8 из 10 республиканцев одобряют подход Трампа к иммиграции. Среди республиканцев только около 2 из 10 считают, что он зашел слишком далеко в депортации нелегальных иммигрантов или ограничении легальной иммиграции.