Миграционный кризис в Сеуте 2026: почему бегут из Марокко в Испанию?

В конце июля-начале августа испанские города Сеута и Мелилья стали центрами беспрецедентного миграционного кризиса. Расскажем, что происходит в Сеуте, почему мигранты из Марокко бегут в Испанию, почему Сеута принадлежит Испании, почему Сеута и Мелилья важны для Европы, как отреагировал ЕС на миграционный кризис в Испании, а также каковы его последствия.

За несколько дней более 50-70 тысяч человек пересекли границу из Марокко на территорию испанских городов-автономий. Это событие стало крупнейшим массовым пересечением границы в истории испанского эксклава и вновь обострило давние политические и территориальные противоречия между Мадридом и Рабатом.

Что происходит в Сеуте?

В последний день июля десятки тысяч мигрантов устремились в Сеуту - небольшой испанский эксклав на северном побережье Африки. По данным испанских властей, в анклав вошло более 50 тысяч человек, тогда как другие источники оценивают это число вплоть до 70 тысяч. Пересечение границы осуществлялось как через пограничные заборы по суше, так и по морю - вплавь или на небольших лодках. Масштаб наплыва намного превзошел предыдущий подобный инцидент в мае 2021 года, когда за два дня границу пересекли около 12 тысяч человек. На этот раз поток был настолько интенсивным, что пограничная охрана оказалась не в силах справиться с напором, а приемные центры были переполнены.

Ко 2 августа число погибших при попытке достичь Сеуты достигло по меньшей мере 72 человек. Причины гибели были разными: некоторые утонули при попытке переплыть море, другие были раздавлены в давке при попытке перелезть через пограничный забор и волнорез. Испанские власти сообщили, что более тысячи человек получили медицинскую помощь. Марокканские власти, в свою очередь, заявили о 11 погибших, преимущественно утонувших, и поставили под сомнение данные с испанской стороны.

К 3 августа ситуация в основном стабилизировалась. Большинство мигрантов вернулись в Марокко в течение 48 часов. Однако, по разным оценкам, в анклаве оставалось от 2,5 до 5 тысяч нелегалов. Многие из них находились в крайне тяжелых условиях: не имели доступа к воде, душевым и туалетам. Особую тревогу вызывала ситуация с несовершеннолетними: около тысячи детей нуждались в защите, тогда как местная система была рассчитана менее чем на 100 мест.

Другой испанский город Мелилья столкнулась с гораздо менее масштабным, но все же значительным наплывом мигрантов в те же дни. За два дня было зафиксировано 1 323 попытки нелегального проникновения в испанский анклав. Большая часть мигрантов была возвращены в Марокко в рамках пограничных процедур, в городе пока остаются около 260 нелегалов.

Почему мигранты из Марокко бегут в Испанию?

Причиной беспрецедентного наплыва мигрантов стали несколько взаимосвязанных факторов:

Решение Верховного суда Испании . Катализатором послужило судебное решение, опубликованное 8 июля. Суд постановил, что немедленная депортация перехваченных на границе мигрантов не может применяться к тем, кто был задержан в море при попытке достичь испанских эксклавов. Судьи сочли, что эта процедура применима только к лицам, пересекающим физические пограничные барьеры, а не к перехваченным в море. Важно подчеркнуть, что решение не создавало автоматического права на пребывание в Испании и не легализовало нерегулярный въезд;

. Катализатором послужило судебное решение, опубликованное 8 июля. Суд постановил, что немедленная депортация перехваченных на границе мигрантов не может применяться к тем, кто был задержан в море при попытке достичь испанских эксклавов. Судьи сочли, что эта процедура применима только к лицам, пересекающим физические пограничные барьеры, а не к перехваченным в море. Важно подчеркнуть, что решение не создавало автоматического права на пребывание в Испании и не легализовало нерегулярный въезд; Распространение дезинформации . Решение суда было неверно истолковано в социальных сетях. Распространялись утверждения, что любой, кто достигнет Сеуты, не будет депортирован. Вирусные видео, включая ролики, опубликованные испанскими новостными агентствами с целью освещения миграционного давления, неожиданно стали стимулом для массового движения. Несколько постов также ложно утверждали, что существующая испанская программа легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов завершится 30 июля. На самом деле заявки могли подавать нелегальные мигранты, находившиеся в Испании до конца 2025 года не менее пяти месяцев, в период с апреля по 30 июня. Большинство видео и онлайн-групп, призывавших к штурму Сеуты, впоследствии были удалены;

. Решение суда было неверно истолковано в социальных сетях. Распространялись утверждения, что любой, кто достигнет Сеуты, не будет депортирован. Вирусные видео, включая ролики, опубликованные испанскими новостными агентствами с целью освещения миграционного давления, неожиданно стали стимулом для массового движения. Несколько постов также ложно утверждали, что существующая испанская программа легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов завершится 30 июля. На самом деле заявки могли подавать нелегальные мигранты, находившиеся в Испании до конца 2025 года не менее пяти месяцев, в период с апреля по 30 июня. Большинство видео и онлайн-групп, призывавших к штурму Сеуты, впоследствии были удалены; Экономические трудности. Многие мигранты были движимы экономическими лишениями и стремлением обеспечить лучшую жизнь для себя и своих семей;

Многие мигранты были движимы экономическими лишениями и стремлением обеспечить лучшую жизнь для себя и своих семей; Роль сетей контрабандистов. Как марокканские, так и испанские власти возложили ответственность на сети перевозчиков, которые эксплуатировали уязвимых мигрантов, распространяли вводящие в заблуждение толкования судебного решения и преувеличивали его значение, чтобы убедить огромное количество людей принять участие в скоординированном прорыве границы.

Почему Сеута принадлежит Испании?

Вопрос принадлежности Сеуты и Мелильи уходит корнями в глубокую историю, оставаясь при этом предметом острого испано-марокканского политического спора.

Исторический контекст. Сеута была захвачена Португалией в 1415 году. После Иберийской унии (1580-1640) город остался под контролем Испании и с тех пор управляется Мадридом. Мелилья находится под испанским контролем с 1497 года. После деколонизации Африки в XX веке Сеута и Мелилья остаются единственными европейскими эксклавами Африканского континента;

Сеута была захвачена Португалией в 1415 году. После Иберийской унии (1580-1640) город остался под контролем Испании и с тех пор управляется Мадридом. Мелилья находится под испанским контролем с 1497 года. После деколонизации Африки в XX веке Сеута и Мелилья остаются единственными европейскими эксклавами Африканского континента; Правовой статус. В рамках международного права Сеута и Мелилья являются испанскими территориями под суверенитетом Испании. Они не включены в список несамоуправляющихся территорий ООН и не являются предметом процесса деколонизации. Испания осуществляет полные административные и правительственные полномочия над двумя городами, они представлены в испаснской политической системе и являются частью ЕС;

В рамках международного права Сеута и Мелилья являются испанскими территориями под суверенитетом Испании. Они не включены в список несамоуправляющихся территорий ООН и не являются предметом процесса деколонизации. Испания осуществляет полные административные и правительственные полномочия над двумя городами, они представлены в испаснской политической системе и являются частью ЕС; Позиция Марокко. С момента обретения независимости от Франции в 1956 году Марокко последовательно утверждает, что Сеута и Мелилья (которые там называют Себта и Мелилья), а также острова Пласас де Соберания являются частью его территории. Рабат рассматривает эти анклавы как оккупированные территории и требует их возвращения. В 1970-х годах Марокко безуспешно пыталось добиться включения этих территорий в список несамоуправляющихся территорий ООН;

С момента обретения независимости от Франции в 1956 году Марокко последовательно утверждает, что Сеута и Мелилья (которые там называют Себта и Мелилья), а также острова Пласас де Соберания являются частью его территории. Рабат рассматривает эти анклавы как оккупированные территории и требует их возвращения. В 1970-х годах Марокко безуспешно пыталось добиться включения этих территорий в список несамоуправляющихся территорий ООН; Позиция Испании. Мадрид настаивает на том, что вопрос суверенитета решен и не подлежит обсуждению, подчеркивая, что города представляют собой не колониальные владения, а полностью интегрированные части испанского государства;

Мадрид настаивает на том, что вопрос суверенитета решен и не подлежит обсуждению, подчеркивая, что города представляют собой не колониальные владения, а полностью интегрированные части испанского государства; Позиция США. В апреле 2026 года комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в официальном докладе охарактеризовал Сеуту и Мелилью как города "управляемые Испанией, но расположенные на марокканской территории". Доклад также отметил "исторические претензии" Рабата и поддержал идею дипломатического диалога между Марокко и Испанией о "будущем статусе" анклавов. Хотя этот документ не является формальным признанием марокканского суверенитета, он представляет собой важный политический сигнал.

Почему Сеута и Мелилья важны для Европы?

Значение Сеуты и Мелильи для ЕС выходит за пределы испано-марокканских отношений:

Единственная сухопутная граница ЕС с Африкой. Поскольку оба города являются испанской территорией, въезд в них означает въезд в ЕС. Это делает их одними из немногих мест, где до территории Евросоюза можно добраться по суше;

Поскольку оба города являются испанской территорией, въезд в них означает въезд в ЕС. Это делает их одними из немногих мест, где до территории Евросоюза можно добраться по суше; Шенгенская зона. Эксклавы являются частью Шенгенской зоны, но подчиняются особому режиму. Люди, путешествующие между эксклавами и материковой Испанией, проходят отдельный погранконтроль при выезде морем или воздухом - единственными доступными маршрутами. При этом Сеута и Мелилья не входят в таможенную территорию ЕС;

Миграционный узел . Расположение эксклавов сделало их одним из основных пунктов въезда для мигрантов и соискателей убежища, пытающихся попасть в Европу. Эксклавы защищены высокими пограничными заборами, системами наблюдения и постоянным присутствием испанских сил безопасности;

. Расположение эксклавов сделало их одним из основных пунктов въезда для мигрантов и соискателей убежища, пытающихся попасть в Европу. Эксклавы защищены высокими пограничными заборами, системами наблюдения и постоянным присутствием испанских сил безопасности; Политический символ. Для Испании сохранение этих территорий имеет фундаментальное символическое значение, укрепляя представление об испанском величии и исторической роли страны. Для Марокко они остаются напоминанием о колониальном прошлом и предметом территориальных претензий.

Что говорят жители Сеуты и Мелильи?

Население Сеуты составляет около 84 тысяч человек, Мелильи - около 86 тысяч. Оба города характеризуются смешанным населением - христиане и мусульмане, испанцы и марокканцы, живущие в относительной гармонии. Однако после массового наплыва мигрантов в июле напряженность в эксклавах возросла. Сотни жителей Сеуты вышли на митинг в это воскресенье, чтобы выступить против запланированного ультраправого антииммигрантского митинга, что вынудило организаторов отменить мероприятие. Опросы показывают, что подавляющее большинство жителей обоих анклавов желают остаться в составе Испании. Это относится даже к марокканскому населению, что объясняется значительной разницей в уровне соцобеспечения между Марокко и городами Испании. В то же время оба анклава сохраняют прочные исторические, экономические и культурные связи с Марокко.

Как отреагировал ЕС на миграционный кризис в Испании?

Кризис в Сеуте стал первым серьезным испытанием для Европейского пакта о миграции и убежище, вступившего в силу в середине июня после многих лет переговоров:

Ирландия, председательствующая в ЕС на ротационной основе, созвала на 4 августа чрезвычайное совещание министров внутренних дел блока в формате видеоконференции. Поводом послужило совместное письмо 22 из 27 государств-членов, призвавшее к скоординированным действиям и укреплению внешних границ;

на ротационной основе, созвала на 4 августа чрезвычайное совещание министров внутренних дел блока в формате видеоконференции. Поводом послужило совместное письмо 22 из 27 государств-членов, призвавшее к скоординированным действиям и укреплению внешних границ; Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией на один месяц. Это был первый случай, когда страна в одностороннем порядке восстановила шенгенский пограничный контроль на основании большого числа прибывших в страну, с которой у нее нет общих внутренних границ. Италия также заявила о намерении предложить создание финансируемых ЕС центров по обработке заявлений о предоставлении убежища и центров возвращения в третьих странах;

приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией на один месяц. Это был первый случай, когда страна в одностороннем порядке восстановила шенгенский пограничный контроль на основании большого числа прибывших в страну, с которой у нее нет общих внутренних границ. Италия также заявила о намерении предложить создание финансируемых ЕС центров по обработке заявлений о предоставлении убежища и центров возвращения в третьих странах; Франция объявила о пятикратном увеличении числа полицейских на границе с Испанией. Португалия также усилила контроль на своих южных границах. Греция призвала к созданию чрезвычайного миграционного механизма ЕС, который позволил бы ускоренные процедуры и, в исключительных обстоятельствах, временную приостановку регистрации заявлений о предоставлении убежища во время внезапных массовых прибытий;

Европейская комиссия, которая должна обеспечивать соблюдение законодательства ЕС, столкнулась с критикой за то, что не пресекла многочисленные случаи восстановления внутреннего пограничного контроля государствами-членами с 2015 года. По крайней мере шесть государств-членов сохраняли те или иные формы внутреннего контроля практически непрерывно с 2015 года.

Каковы последствия миграционного кризиса в Испании?

Для испано-марокканских отношений. Кризис продемонстрировал, насколько миграционное сотрудничество уязвимо перед политическими разногласиями. Испания в значительной степени полагается на сотрудничество с Рабатом для управления миграционными потоками, и любое обострение отношений может иметь непосредственные последствия на границе. При этом Мадрид избегал прямой критики Рабата, называя Марокко полностью надежным партнером;

Для миграционной политики ЕС. Кризис стал проверкой нового Европейского пакта о миграции и убежище. Призывы к созданию центров обработки заявлений о предоставлении убежища в третьих странах и к ускоренным процедурам во время массовых прибытий указывают на возможное ужесточение миграционной политики;

Для гуманитарной ситуации. Кризис в Сеуте в очередной раз продемонстрировал опасности, которым подвергаются мигранты при попытке достичь Европы: более 70 погибших, тысячи людей в антисанитарных условиях, около тысячи детей, оставшихся без надлежащей защиты;

Для будущего анклавов. Вопрос о суверенитете Сеуты и Мелильи остается нерешенным. Хотя Испания настаивает на своей позиции, апрельский доклад Конгресса США, охарактеризовавший эксклавы как "управляемые Испанией, но расположенные на марокканской территории", свидетельствует о растущем интересе к этому вопросу на международной арене.