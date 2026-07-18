Испания победила в США. Как отреагирует Трамп?

Редкий случай, но больше месяца США были центром не мировой политики, а спорта: вместе с Канадой и Мексикой страна принимала Чемпионат мира по футболу.

В дни проведения Чемпионата мира по футболу власти США не прекращали свою внешнеполитическую деятельность: президент Дональд Трамп время от времени давал добро на ракетные удары по Ирану и съездил в Анкару на саммит НАТО, где поддержал Зеленского и Украину. Олимпийское перемирие на футбольных мировых первенствах не предусмотрено. Однако американская общественность, как и мировая, все равно была поглощена матчами со стадионов Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско - в особенности в последние две недели, когда проходили решающие четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

При этом Дональд Трамп привык концентрировать внимание на себе и США. Все знали, что Штаты за последние годы заметно выросли в футболе. Частично за счет привоза в свой чемпионат (MLS) звездных легионеров - Месси до сих пор играет в клубе Майами вместе со своими бывшими одноклубниками по "Барселоне" Суаресом, Бускетсом и Альбой. Частично за счет участия американских футболистов в крутых европейских лигах и командах: Кристиан Пулишич (Милан), Тимоти Веа и Уэстон Маккенни (Ювентус), Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд).

На равных конкурировать с опытными, титулованными, прославленными сборными Франции, Англии, Аргентины, Испании, Португалии и даже Бельгии (кому США проиграли в 1/8 финала) американская сборная пока не может - и потому в ходе мундиаля можно было наблюдать за тем, как Дональд Трамп, как мог, старался помочь своим футболистам. Нашумевший эпизод - когда перед игрой с Бельгией он позвонил президенту ФИФА и попросил отменить красную карточку нападающему Фоларину Балогуну, полученную в матчей с Боснией. Со вздохом миллионов фанатов по всему миру удаление отменили, но тщетно: США проиграли бельгийцам даже в полном боевом комплекте.

Дальше Трампу оставалось только наблюдать за матчами у экранов или с трибун. Президент США приехал на важнейшую игру - финал Испания-Аргентина. За кого он болел, точно неизвестно. По большому счету, Трамп совсем не поклонник футбола и возможно, не всегда понимает, почему и когда подаются ауты и штрафные. Но если оценивать не сборные, а страны, которые они представляли, то безусловно, к Испании у американского лидера заметно большая антипатия.

Трамп с первых дней президентства невзлюбил Мадрид. В самом начале каденции он перепутал Испанию с Бразилией, предложив ввести против нее отдельные 25-процентные пошлины. Затем испанцы навлекли на себя гнев президента США, когда признали раньше многих европейских стран Палестину, что Трамп назвал "глупостью". Пик неприязни Дональда Трампа к Испании был достигнут в марте 2026 года, когда Мадрид не только раскритиковал войну США против Ирана, но и отказала предоставить свои базы для переброски американской боевой авиации. Тогда Трамп пригрозил разорвать торговлю с Испанией и назвал ее "ужасным" членом НАТО.

Так вышло, что единственный раз, когда Трамп явился на матч чемпионата мира по футболу, его там ожидала "Красная фурия". Мало того, что он видел флаги Испании и слушал ее гимн, ему пришлось награждать испанских игроков золотыми медалями. Футболисты, возможно, осведомленные о нелестных словах Трампа в адрес Испании, довольно пренебрежительно проходили мимо американского президента во время награждения.

Наиболее вызывающе повел себя вратарь Унай Симон, который быстро дал руку Трампу и тут же пошел обниматься с королем Филиппом VI. Президент США с удивлением глядел ему вслед. Сходным образом поступили многие, пускай и не так резко. Трамп, вероятно, ожидал от чемпионов лестных фраз о США, о себе и о высоком уровне организации турнира, но испанцы один за другим, кроме капитана Родри и тренера Луиса Де ла Фуэнте, предпочитали не задерживаться перед американским лидером.

Примечательно, что проявления большого почтения Трамп не дождался и от Аргентины, хотя ее президент Хавьер Милей боготворит Трампа, планирует ввести в обращение американские доллары вместо песо и горячо поддерживает Израиль. Повод для холодности у аргентинцев был не политического характера: они проиграли в самой концовке, причем Лионель Месси лишился шансов стать абсолютной легендой, дважды подряд взявшим главный трофей в футболе. Однако защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро устроил такое, что оказалось перебором даже по меркам испанцев: он вовсе не пожал руку Дональду Трампу.

Самое интересное было в концовке. Не получив достаточного признания от обеих сборных, Трамп не стал уходить со сцены в момент, когда капитан Испании Родри хотел вознести над головой кубок. Президент ФИФА Джанни Инфантино пытался увести президента США в сторону, но то ли не успел, то ли не смог убедить его. В итоге Трамп, чуть в стороне, остался в момент поднятия кубка и фейерверков за спинами победителей. За порчу командного фото его с трибун освистали тысячи испанских болельщиков.

Как бы Испания ни гневалась, но фото с Трампом останется. И конфронтация США и Испании не прекратится. По данным The Washington Post, Дональд Трамп задумал новую масштабную войну с Ираном. Триггером может стать недавняя весть о гибели американских военных в Иордании, погибших под ударом иранского дрона-камикадзе. На последнем саммите НАТО в Анкаре Европа добилась от Трампа поддержки Украины и подтверждения пятой статьи. Теперь черед за Европой, и есть основания полагать, что испанскому премьер-министру Педро Санчесу не получится на этот раз уйти от требований Вашингтона. США будут настаивать на предоставлении баз в Испании для своих бомбардировщиков и истребителей, и Мадриду придется соглашаться, если ЕС хочет удержать Вашингтон в нынешней позиции по украинскому конфликту.