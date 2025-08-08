Европа хочет показаться Израилю больше, чем она есть на самом деле

Девять западных стран "отвергли" операцию Израиля по установлению военного контроля над территорией сектора Газа.

Почти два года страны Европы демонстрировали нерешительность в отношении израильских военных действий в секторе Газа. Да, европейские лидеры осуждали массовую гибель палестинцев, но постоянно оговаривались о праве Израиля на самооборону. Признание независимости Палестины тремя не самыми ведущими странами - Ирландией, Норвегией и Испанией - не в счет. Сейчас этим же угрожают Тель-Авиву Франция и Великобритания, хотя пока и не торопятся с решением.

Ужесточение европейского курса теперь зависит от возможной новой масштабной операции ЦАХАЛ по установлению полного военного контроля над сектором Газа. Канцелярия Биньямина Нетаньяху дала понять, что Армия обороны Израиля готова реализовать любое решение правительства. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир превентивно пытается пресечь любое сопротивление со стороны главы генштаба Эяла Замира. Последний обязан выполнить решение Кабмина, каким бы оно ни было.

Европейские страны, даже при своей робости, серьезно относятся к угрозе новой военной операции в секторе Газа. Пытаясь предотвратить ее, главы МИД Франции, Австрии, Германии, Италии, Норвегии и Соединенного Королевства вместе с коллегами из Австралии и Новой Зеландии, а также верховным представителем ЕС по иностранным делам обнародовали совместное заявление, в котором "решительно отвергли" постановление Кабинета министров Израиля от 8 августа о начале "дополнительной крупномасштабной военной операции в секторе Газа". Такой шаг со стороны Тель-Авива угрожает ухудшением катастрофической гуманитарной ситуации, выселением людей, нарушением международного права, а также подвергает опасности жизни израильских заложников, считают подписанты совместного заявления.

На внешнюю риторику правительство Нетаньяху редко обращает внимание в силу ее неэффективности. Авторитетные эксперты из стран, подписавших совместное заявление, жалуются на беззубость документа. Так, экс-глава правительства Новой Зеландии Хелен Кларк не понимает, почему девять стран вместо слова "отвергнуть" в отношении израильской операции не написали "осудить"? "Почему такой сдержанный язык перед лицом катастрофы?", - недоумевает она.

Гораздо болезненнее для Израиля - реальные шаги. Израиль считает ошибкой планы стран Европы признать Палестину. По данным источников Reuters, Тель-Авив предпринял кампанию по давлению на Париж, которая "варьировались от сокращения обмена разведданными до усложнения региональных инициатив Парижа, вплоть до намеков на возможную аннексию частей Западного берега реки Иордан". Планы Эммануэля Макрона министр юстиции Израиля Ярив Левин приравнял к поддержке терроризма. Прекращением сотрудничества Израиль угрожает и Великобритании. В случае Лондона, по информации The Time, речь может идти о прекращении обмена разведданными, оборонного сотрудничества и даже разрыва отношений.

В отличие от Франции и Британии, Германия пока не спешит с угрозами о признании Палестины, считая, что для этого нужно урегулировать палестино-израильский конфликт. При этом поставки вооружений своему партнеру ФРГ уже прекратила. Нетаньяху сразу после этого позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. "Вместо того чтобы поддерживать справедливую войну Израиля против ХАМАС, который совершил самое чудовищное нападение на еврейский народ со времен Холокоста, Германия вознаграждает терроризм ХАМАС, вводя эмбарго на поставки оружия в Израиль", – сказал израильский премьер канцлеру, заверяя его в том, что целью его страны является не захват Газы, а ее освобождение от ХАМАС и формирование там мирного правительства.

По сравнению с тем, что было, нельзя не отметить прогресс в европейской позиции. Давление на Израиль нарастает, и некоторые страны от слов перешли к действиям. Но является ли такая политика достаточной, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и полную оккупацию Палестины, в том числе Западного берега реки Иордан?

Если европейцы давят на Израиль в расчете на то, что их спины прикроет Дональд Трамп, то они глубоко ошибаются. Американский лидер уже доказал, что может очень быстро перейти от дипломатии к войне, когда после нескольких раундов переговоров с Ираном в одночасье дал зеленый свет на удары ЦАХАЛ по иранским ядерным заводам и даже сам поучаствовал в 12-дневной войне. Кто гарантирует, что в Палестине будет как-то иначе, даже если там Трамп больше говорит о гуманитарных целях?

Уже есть определенные сигналы к тому, что США не будут возражать против действий ЦАХАЛ. Трамп официально защищает Нетаньяху от нападок и судебных преследований внутри Израиля. В отношении Палестины президент США говорит, что ему неинтересна тема признания, и он "сосредоточен на том, чтобы накормить людей", имея ввиду гуманитарные поставки в Газу. 4 августа The New York Times сообщил о плане США и Израиля по разоружению ХАМАС и освобождению заложников. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф обвиняет палестинскую группировку в отсутствии успеха переговоров - "ХАМАС ведет себя так, словно не держит слово". 6 августа Трамп фактически легализовал новую операцию Израиля - решение вопроса о полном военном контроле над Газой "в значительной степени зависит от Израиля", сказал он, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли Трамп военную операцию.

Трамп недоволен планами европейцев признать Палестину и уже начинает оказывать на них давление. "Президент выразил свое недовольство лидерами Франции, Великобритании и Канады. Он считает, что это поощряет [палестинскую группировку] ХАМАС в то время, когда ХАМАС является настоящим препятствием для прекращения огня и освобождения всех заложников", - сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в конце июля.

США уже добились своего от Европы в торговых отношениях. Трамп обязал ЕС закупать у Америки энергоносители на сумму $750 млрд. В преддверии встречи американца с президентом России Владимиром Путиным европейцы буквально умоляют его учесть их интересы и не договариваться с Кремлем в обход Старого света и Украины. Здесь можно долго перечислять, как еще ЕС зависит от США. Пресловутая милитаризация Европы, например, невозможна, без американских технологий и поставок вооружения из-за океана.

Одним словом, Трампу есть чем давить на союзников в ближневосточных делах. Другое дело - какое решение принял на самом деле Трамп по новой израильской операции. Ведь ее последствия могут быть рискованными и для самих Соединенных Штатов. Неизвестно, как отреагируют арабские страны и Турция. Хотя по опыту других израильских операций, ничто в конечном счете не мешало даже тем, кто критикует ЦАХАЛ, соглашаться на очередную "Кэмп-Дэвидскую формулу" и сотрудничество с Израилем.