Нетаньяху заявил о новом плане наступления в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ прорабатывает новый план военного наступления в секторе Газа, который положит конец военному конфликту.
"Я рассчитываю довольно быстро завершить новый план наступления на Газу. Я не хочу затягивать войну, я хочу её завершить"
– Биньямин Нетаньяху
По словам Нетаньяху, наземная военная операция остается наиболее действенным способ повлиять на ситуацию в регионе.
Также политик отметил, что Тель-Авив допустил в сектор Газа конвои с 2 млн тонн гуманитарной помощи. Израиль продолжит открывать новые гуманитарные коридоры и пункты раздачи продовольствия.
Власти Израиля планируют подавить с помощью армии два очага сопротивления ХАМАС – в Газе и центральной части анклава.