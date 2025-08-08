Вестник Кавказа

Нетаньяху заявил о новом плане наступления в Газе

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Тель-Авив готовит новый план действий в Газе, который приблизит окончание боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ прорабатывает новый план военного наступления в секторе Газа, который положит конец военному конфликту. 

"Я рассчитываю довольно быстро завершить новый план наступления на Газу. Я не хочу затягивать войну, я хочу её завершить"

– Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, наземная военная операция остается наиболее действенным способ повлиять на ситуацию в регионе. 

Также политик отметил, что Тель-Авив допустил в сектор Газа конвои с 2 млн тонн гуманитарной помощи. Израиль продолжит открывать новые гуманитарные коридоры и пункты раздачи продовольствия. 

Власти Израиля планируют подавить с помощью армии два очага сопротивления ХАМАС – в Газе и центральной части анклава.

