В Евросовете призвали Израиль не захватывать Газу

Израилю следует пересмотреть свое решение о захвате Сектора Газа, сообщил председатель Евросовета. По его словам, это чревато еще большими проблемами гуманитарного характера.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта обратился на своих страницах в соцсетях к правительству Израиля с призывом отказаться от захвата Сектора Газа.

Он подчеркнул, что лишь усугубит гуманитарную катастрофу.

"Я настоятельно призываю правительство Израиля пересмотреть свое решение о захвате города Газа. Ситуация в секторе Газа остается драматичной, и решение израильского правительства лишь усугубит ее"

– Антониу Кошта

Он добавил, что это решение повлияет на отношения еврейского государства с Евросоюзом.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что они не планируют занимать Сектор Газа.