Депутат без образования Швабе топит ОБСЕ ради атаки на Баку

После приостановки полномочий азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Баку может выйти из этой организации, хотя официально ни одна из сторон не подтвердила такую возможность.

Азербайджан с 2001 года является членом Совета Европы. Участие в еще одной серьезной международной организации давало в свое время надежду Баку на привлечение внимание мирового и европейского сообщества к проблеме оккупированных территорий. Однако ни Совет Европы, ни его Парламентская Ассамблея, ни другие европейские структуры, как ОБСЕ и ЕС, не могли внести ощутимого вклада в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и деоккупацию азербайджанских районов.

Формально ОБСЕ и Совет Европы принимали резолюции, удовлетворявшие требования Баку по прекращению оккупации. В частности, в 2005 году ПАСЕ приняла резолюцию № 1416 "О конфликте в Карабахском регионе, решением которого занимается Минская Конференция ОБСЕ". В ней осуждалась оккупация Арменией азербайджанских территорий, подтверждая четыре резолюции СБ ООН от 1993 года, и признавалась принадлежность Карабаха и других районов Азербайджану.

В Баку такое решение ПАСЕ высоко оценили и назвали "значительным вкладом в международные усилия по урегулированию конфликта". Однако на деле дальше резолюций и слов дело не шло. Ни ПАСЕ, ни Минская группа ОБСЕ не могли заставить Армению исполнить законные требования Азербайджана, основанные на международном праве. Именно вокруг этой многолетней несправедливости выстроилась позиция Баку, когда ПАСЕ на днях решила приостановить работу азербайджанской делегации в ассамблее.

Атака на Азербайджан

24 января ПАСЕ не подтвердила полномочия азербайджанского представительства. В докладе комитета ПАСЕ были сфабрикованы ложные обвинения Баку в неисполнении обязательств, основные претензии в связи с Арменией и внутренней политикой. Поводом для скандала послужило недовольство ассамблеи тем, что ее представителей не пригласили на февральские выборы президента Азербайджана. Что касается армянского вопроса, то ПАСЕ вновь поддержало фейковую кампанию Еревана о Лачинском коридоре и осудило восстановление конституционного строя Азербайджана в Карабахском экономическом районе.

Баку ожидаемо заявил о возможности выхода из организации, которая занимается производством и тиражирование лжи об Азербайджане и ситуации в регионе. "Мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу. Делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении азербайджанской делегации.

Неприглашение делегации ПАСЕ на выборы связано с пониманием, что таким же производством и тиражированием фейков депутаты ассамблеи будут заниматься и в статусе наблюдателей на избирательных участках. ПАСЕ всегда искал любой повод, чтобы обвинить власти Азербайджана в нарушении прав граждан, фальсификации выборов и недемократичности, а если поводов не находилось, они выдумывались. Зачем приглашать тех, кто все равно будет лгать об азербайджанских политических событиях?

Формальным поводом конфликта ПАСЕ с Баку стала рабочая тема, ведь выборы и демократические процессы являются прерогативой организации. Однако то, о чем ПАСЕ говорит в антиазербайджанском докладе, обнажает истинное лицо ассамблеи. Выборы - лишь повод, главная причина - независимость политики Азербайджана. Баку фактически заставил ПАСЕ расписаться в проармянской позиции. Когда речь шла об оккупации азербайджанских территорий, в ассамблее говорили, что "ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами". Теперь же, когда война закончена и конфликт решен, страсбургские бюрократы оказались тут как тут с требованиями в пользу Армении.

Фактор Швабе

Тамадой этого антиазербайджанского бала выступил глава делегации Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ПАСЕ Франк Швабе. Человек, имеющий репутацию "Korrupte Seele" (коррумпированная душа), готов на все, лишь бы очернить Азербайджан. Ради этой цели он не побоялся опозорить ОБСЕ. В интервью BBC Швабе выразил недовольство тем, что Азербайджан на выборы пригласил ОБСЕ, но не ПАСЕ в расчете, что "отчет ОБСЕ не будет столь критичным". В том же интервью он проговорился, что ПАСЕ "более объективна, честна и реалистична" по сравнению с ОБСЕ.

Швабе поставил ОБСЕ перед выбором. Он требует, чтобы без ПАСЕ ее делегация не отправлялась в Баку. "Я не рад поездке ОБСЕ в Азербайджан, потому что у нас есть соглашение, что мы не позволим какой-либо стране использовать нас друг против друга. То есть либо нас зовут вместе, либо никто из нас не едет в эту страну", - пожелал немецкий депутат. Он также обвинил ОБСЕ в нечистоплотности и коррумпированности, сочинив взятки для членов организации на парламентских выборах 2015 года.

Атаки Швабе на Баку демонстрируют предвзятую и однобокую личную позицию немецкого депутата, а также структуры, в которую он входит. ПАСЕ и Швабе, открещиваясь от вопроса урегулирования конфликтов, который якобы не в их компетенции, игнорировали и вопросы прав человека. Они не приложили усилия к тому, чтобы заняться проблемами нарушения прав тысяч азербайджанцев, убитых и изгнанных из родных домов в начале Карабахской войны. Они не удосужились призвать руководство Армении к ответу за геноцид в Ходжалы.

Но как только Баку своими силами, не рассчитывая ни на какие фонды Сороса, ЕСПЧ, ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз, восстановил международную справедливость и освободил свои территории, тут-то евродепутаты и евробюрократы решили поднять вой. Добровольный исход армян из Ханкенди, которых азербайджанские военные и пограничники просили остаться, ПАСЕ считает чуть ли не этнической чисткой, а установление контроля над Лачинским коридором - "блокадой", при том что Азербайджан пропускал гуманитарные грузы по своей территории. Что же уничтожение и изгнание азербайджанцев из Армении, Восточного Зангезура и Карабаха? Для ПАСЕ эти вопросы по-прежнему вне ее компетенций.

В структуре самого Швабе есть немало коррумпированных лиц. Вице-президентом группы Европейской Народной партии и председателем комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам является Теодорос Роусопоулос. Правительство Греции, где Роусопоулос был госминистром по вопросам коммуникации, в 2008 году обвинялось в коррупционном деле "Монастырь Ватопеди". Из-за этого двум министрам пришлось подать в отставку. Кроме того, то же правительство обвинялось в хищении 3 млрд евро, полученных от ЕС. И такой человек добивается ограничения участия Азербайджана в ПАСЕ. Сам же Швабе якобы имеет образование историка , экономиста и политолога. Но на сайте Бундестага такой информации нет.

Что касается темы выборов, прав человека и демократии, то аналогичные вещи в других частях мира и в самой Европе для ПАСЕ будто бы не существуют. В 2008 году бывший президент Армении Серж Саргсян жестко подавил мирную демонстрацию. Нынешний премьер Никол Пашинян тоже не церемонится с оппозицией и оппозиционными СМИ. В самом ЕС хватает коррупционных скандалов. Но в Страсбурге предпочитают представлять бельмо в чужом глазу. Под прицелом - Азербайджан, Турция и Россия, страны, проводящие самостоятельную политику, а не служащие пешками Брюсселя.