Наблюдатели ОБСЕ нашли повод для придирок в турецких выборах

Опубликовано: 17:40, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Миссия наблюдателей от ОБСЕ нашла повод придраться к прошедшему накануне второму туру президентских выборов в Турции, победу в котором одержал действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отказавшись признать их честными и свободными.

Наблюдатели от ОБСЕ, которые контролировали ход голосования во втором туре президентских выборов в Турции, в совместном заявлении отказались назвать их "честными и свободными".

"В сложной ситуации, в которой мы находимся в Турции, – но с высокой явкой и пониманием того, что у людей был выбор между настоящими политическими альтернативами, слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет", - сказала на пресс-конференции глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими, передает РИА Новости.

Впрочем, недовольство европейских наблюдателей вызвал не сам процесс, а "предвзятое освещение выборов в СМИ и недостаток доступа к СМИ у оппозиции".

"Сложно описать такой сложный процесс, как выборы, одним-двумя словами. Это непросто, нам пришлось оценить очень много аспектов, и мы не хотим сводить эту оценку к одному-двум словам"

глава миссии наблюдателей ПАСЕ Франк Швабе

Европейский парламентарий отделался расплывчатой формулировкой, дескать, "второй раунд голосования прошел в условиях, которые не всегда соответствовали условиям проведения демократических выборов".

В то же время наблюдатели отметили хорошую организацию голосования на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков.

Напомним, накануне во втором туре президентских выборов в Турции победил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, набравший более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.