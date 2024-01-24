Вестник Кавказа

МИД Азербайджана осудил предвзятое отношение ПАСЕ

МИД Азербайджана осудил предвзятое отношение ПАСЕ
Глава министерства иностранных дел Азербайджана осудил действия ПАСЕ и объяснил, что позиция Совета Европы связана с восстановлением суверенитета республики.

Поведение Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Азербайджанской Республики является следствием восстановления суверенитета республики и ее целостности. Такое заявление сделал глава МИД АР Джейхун Байрамов.

"Мы решительно осуждаем предвзятый шаг ПАСЕ против нашей страны. Азербайджанская делегация высказала свою позицию. Я полностью согласен с тем, что этот злостный шаг против нас связан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Позиция Европейского парламента всегда была ясна, и азербайджанская делегация отвечала на эти обвинения"

- Джейхун Байрамов

Он подчеркнул, что Азербайджан в прошлом году в соответствии со всеми нормами восстановил свою целостность, что привело к совершенно новому отношению со стороны мировой общественности. Министр подчеркнул, что подобная позиция должна иметь новый элемент применения.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2330 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы