МИД Азербайджана осудил предвзятое отношение ПАСЕ

Поведение Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Азербайджанской Республики является следствием восстановления суверенитета республики и ее целостности. Такое заявление сделал глава МИД АР Джейхун Байрамов.
"Мы решительно осуждаем предвзятый шаг ПАСЕ против нашей страны. Азербайджанская делегация высказала свою позицию. Я полностью согласен с тем, что этот злостный шаг против нас связан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Позиция Европейского парламента всегда была ясна, и азербайджанская делегация отвечала на эти обвинения"
- Джейхун Байрамов
Он подчеркнул, что Азербайджан в прошлом году в соответствии со всеми нормами восстановил свою целостность, что привело к совершенно новому отношению со стороны мировой общественности. Министр подчеркнул, что подобная позиция должна иметь новый элемент применения.