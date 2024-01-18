ПАСЕ проголосовала против делегации Азербайджана

Парламентская ассамблея Совета Европы не ратифицировала полномочия азербайджанской делегации в организации. Ранее сегодня делегация Азербайджана заявила о прекращении участия в работе ПАСЕ.
Полномочия азербайджанских делегатов не прошли ратификацию в ПАСЕ.
За участие делегации в работе ассамблеи было подано 10 голосов, против – 76. Еще четверо – воздержались.
В качестве оснований для отказа в ратификации были названы невыполнение обязательств и отсутствие сотрудничества.
Ранее сегодня азербайджанской стороной было озвучено заявление, в котором Баку уличил ПАСЕ в угрозах и шантаже. После его оглашения представители АР покинул зал.
Напомним, в понедельник ПАСЕ отказалась утвердить верительную грамоту Азербайджана.