Вестник Кавказа

ПАСЕ проголосовала против делегации Азербайджана

ПАСЕ проголосовала против делегации Азербайджана
© Фото: ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы не ратифицировала полномочия азербайджанской делегации в организации. Ранее сегодня делегация Азербайджана заявила о прекращении участия в работе ПАСЕ.

Полномочия азербайджанских делегатов не прошли ратификацию в ПАСЕ.

За участие делегации в работе ассамблеи было подано 10 голосов, против – 76. Еще четверо – воздержались.

В качестве оснований для отказа в ратификации были названы невыполнение обязательств и отсутствие сотрудничества.

Ранее сегодня азербайджанской стороной было озвучено заявление, в котором Баку уличил ПАСЕ в угрозах и шантаже. После его оглашения представители АР покинул зал.

Напомним, в понедельник ПАСЕ отказалась утвердить верительную грамоту Азербайджана.

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