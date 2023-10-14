ПАСЕ пока не утвердила верительную грамоту делегации Азербайджана

Немецкий депутат ПАСЕ предложил не утверждать верительную грамоту азербайджанской делегации. Окончательное решение будет принято в течение суток.

Сегодня состоялось первое заседание зимней сессии ПАСЕ. Его участники отказались утвердить верительную грамоту делегации Баку.

Соответствующее предложение выдвинул депутат из Германии Франк Швабе. Оно получило поддержку. Теперь окончательное решение за Мониторинговым комитетом: на его принятие у органа есть сутки.

Отметим, что делегация из Азербайджана участвовала в состоявшихся сегодня заседаниях, но с ограничением права голоса.