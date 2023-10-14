Баку: предвзятое отношение ПАСЕ мешает мирному процессу на Южном Кавказе

Опубликовано: 11:35, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана отверг новую резолюцию и рекомендации ПАСЕ. Документы ПАСЕ провоцируют Ереван на очередную агрессию и реваншизм. Предвзятое отношение Ассамблеи мешает мирному процессу в регионе, заявили в МИД АР.

МИД Азербайджана решительно отвергает резолюцию и рекомендацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), выпущенные 12 октября, следует из заявления внешнеполитического ведомства страны.

ПАСЕ вновь не сумела продемонстрировать беспристрастный подход по отношению к Азербайджану, констатировали в министерстве.

"Вместо того, чтобы приветствовать меры, предпринимаемые Азербайджаном по устранению основной угрозы безопасности и территориальной целостности, исходящей от армянского сепаратистского режима и армянских незаконных вооруженных формирований на его территории, ПАСЕ продолжает демонстрировать подход, основанный на необоснованных слухах и коварной политике определенных государств, дискредитирующих Азербайджан в регионе Южного Кавказа"

– МИД АР

Резолюция и рекомендации ПАСЕ, подчеркивается в заявлении, провоцируют Армению на очередную агрессию и реваншизм против Азербайджана. Кроме того, они явно противоречат нормам и принципам международного права, в частности основным решениям и документам Совета Европы, подтверждающим обязательства всех государств-членов в отношении уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

На предвзятое отношение ПАСЕ к Азербайджану указывают искаженные представления событий, предшествовавших локальной антитеррористической операции в Ханкенди, положительной оценки двух миссий ООН в регион и Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении. Подтверждение ООН того, что Азербайджан не применяет насилия, свидетельствует об уважении Азербайджана к гуманитарному праву и к местным гражданским лицам армянского происхождения. Кроме того, говорится в сообщении, ПАСЕ игнорирует необходимые меры, принимаемые АР для предотвращения нарушения прав человека местного гражданского населения армянского происхождения.

"Недопустимо неверное толкование решений суда, а также необоснованные претензии ПАСЕ в отношении движения по Лачинской дороге за последние десять месяцев и игнорирование решения Международного суда от 6 июля 2023 года, который единогласно отклонил претензии Армении в отношении Лачинского пограничного пункта пропуска. Также вызывает глубокую озабоченность отсутствие ясности в судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, минная опасность, доведшая число погибших после 44-дневной войны до 333 человек, масштабы разрушений, зафиксированных на ранее оккупированных азербайджанских территориях"

– МИД Азербайджана

В ведомстве указали на то, что не только игнорируется нарушение прав человека азербайджанских вынужденных переселенцев и этнических азербайджанских беженцев, насильственно изгнанных из Армении, но и демонстрируется клевета и крайности в отношении добровольного переселения армянских жителей Карабахского района Азербайджана.

"Это является явным нарушением обязательств ПАСЕ в области прав человека. ПАСЕ защищает права этнических армян от несуществующих угроз, но не обращает внимания на призывы о восстановлении прав изгнанных азербайджанцев из Армении и их достойном возвращении"

– МИД Азербайджана

В министерстве призвали ПАСЕ прекратить неоправданные и предвзятые действия против Азербайджана, которые подрывают перспективы мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Также отмечена недальновидность и контрпродуктивность попытки использовать механизмы Совета Европы против Азербайджана. "Такие попытки не могут поколебать решимость Азербайджана продолжать свою деятельность в направлении обеспечения прочного мира в регионе и планов реинтеграции в отношении местных армянских жителей в Карабахском экономическом районе Азербайджана", – заключили в МИД АР.