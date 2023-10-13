Путин: нет никаких проблем для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Опубликовано: 17:25, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Никаких препятствий для заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку в данный момент нет, заявил Владимир Путин. А некоторые моменты технического плана, уверен он, можно урегулировать, если стороны проявят добрую волю.

Не существует никаких помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном, такое заявление сделал сегодня президент России на пресс-конференции в Бишкеке.

"Мне кажется, это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе",

– Владимир Путин

С другой стороны, глава государства не стал отрицать, что есть технические сложности, в частности, те, что могут касаться ситуации с демаркацией и делимитацией границы.

"Но это технические, я думаю, вопросы: 100 м в одну сторону, километр в другую - это уже не важно. При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать"

– глава государства

Затем, уточнил российский лидер, стороны смогут перейти к дальнейшим шагам, договоренности о которых были достигнуты ранее. Они связаны с развитием торгово-экономических связей, а также реализацией различных инфраструктурных проектов.

Российские миротворцы в Карабахе

Путин также прокомментировал ситуацию с российским миротворческим контингентом, временно размещенным в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Он заявил о кардинальном изменении ситуации с РМК после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе.

"Но формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время"

– президент РФ

Глава государства заверил, что этот вопрос будет урегулирован в ходе переговоров.