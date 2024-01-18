Азербайджан покидает ПАСЕ

Азербайджанская Республика отказалась участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня азербайджанская делегация озвучила соответствующее заявление на ее заседании и затем покинула его.

Азербайджан больше не будет участвовать в работе ПАСЕ – такое заявление сегодня сделала азербайджанская делегация на заседании структуры.

"Азербайджанская Республика – гордая, независимая, суверенная, демократическая и мультикультурная страна. Демократия – наш осознанный выбор. Со времени обретения независимости в 1991 году мы добились огромного прогресса в обеспечении прав человека и верховенства закона в Азербайджане"

– Баку

В заявлении указывается на главную цель ПАСЕ, которая заключается в создании платформы, на которой парламентарии разных стран могут вести диалог на базе взаимоуважении и на равных условиях.

"Вступив в Совет Европы в 2001 году, Азербайджан искренне надеялся и ожидал, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенство закона, поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенные в результате военной агрессии и оккупации Арменией части ее международно признанных территорий. И, следовательно, справедливость будет восстановлена во имя достижения прочного мира в регионе"

– заявление

В Баку напомнили, что на протяжении почти 20 лет, с 2001 по 2020 год, Ассамблея не сумела призвать к ответу Армению как государство-агрессора, совершающее действия, которые вступают в противоречие с базовыми ценностями и принципами Совета Европы, – в частности, речь идет о таком вопиющем факте, как пренебрежение правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые подверглись этнической чистке.

"После исторической победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и насильственным сепаратизмом, а также восстановления его территориальной целостности и суверенитета мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу"

– документ

В заявлении отмечается, что практически 20 лет, когда делегация Азербайджан заговаривала о тяжелых последствиях армянской оккупации, ей отвечали, что формат ПАСЕ не подходит для обсуждения темы конфликтов.

"Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан. Избирательное толкование международного права и различное отношение к вопросам, касающимся территориальной целостности и суверенитета государств, демонстрируют циничную и лицемерную природу авторов этого позорного предложения"

– делегация

В Баку выразили сожаление в связи с использованием ПАСЕ в качестве платформы, которая используется для нападок на некоторые страны-члены.

"Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ"

– Баку

Делегация заявила, что инициатива, которая заключается в оспаривании полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, представляет собой часть данной порочной кампании.

"Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов"

– заявление

"Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом. Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления"

– Баку

После того, как заявление было озвучено, делегация покинула зал заседаний.