Ядерная сделка США и Саудовской Аравии 2026: перспективы, что ей угрожает?

Что представляет собой ядерное соглашение Саудовской Аравии и США, предусматривает ли она обогащение урана, почему вызвала обеспокоенность и каковы ее перспективы, какова роль МАГАТЭ, что такое Авраамовы соглашения и как они относятся к ядерной сделке, какова позиция Саудовской Аравии по Израилю?

В середине этой недели Вашингтон и Эр-Рияд заключили знаковое соглашение, касающееся мирного использования атомной энергии. Документы месте с отдельным двусторонним соглашением о гарантиях были скреплены подписями главы Минэнерго США Криса Райта и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана. Однако уже через пару дней американский лидер Дональд Трамп внес в сделку новое условие, поставив ее реализацию в зависимость от присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем.

Что представляет собой ядерное соглашение Саудовской Аравии и США?

Подписанное 22 июля соглашение о ядерном сотрудничестве представляет собой 30-летний договор, который оценивается в десятки миллиардов долларов. Оно призвано удовлетворить растущие энергопотребности королевства, намеренного использовать ядерную энергию для производства электроэнергии в рамках экономического плана по диверсификации экономики в сторону от нефти и газа.

В документе оговаривается, что США передадут Эр-Рияду ядерные технологии и знания. При этом американские фирмы займут ключевое положение в создании ядерной инфраструктуры королевства. Сделка также направлена на недопущение усиления влияния стратегических конкурентов, таких как Китай и РФ, в саудовской экономике. Основным бенефициаром сделки, как ожидается, станет американский разработчик Westinghouse Electric Company, чьи ядерные реакторы способны производить более одного гигаватта электроэнергии.

Предусматривает ли сделка обогащение урана в Саудовской Аравии?

Этот вопрос стал центральным в дискуссиях вокруг соглашения и породил наибольшие противоречия. Согласно сообщениям СМИ, основанным на заявлениях американских чиновников, сделка открывает путь к строительству завода по обогащению урана на территории Саудовской Аравии. Однако это не является автоматическим правом. Стороны договорились о проведении совместного двухлетнего исследования, которое определит необходимость такого объекта. Решение о разрешении внутреннего обогащения, таким образом, может быть принято уже после окончания текущего президентского срока.

Важно отметить, что обогащение урана само по себе не является незаконным и в том числе используется для производства топлива для атомных электростанций. Однако та же технология при продолжении обогащения до более высоких уровней может дать высокообогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия. Многие страны с ядерной энергетикой не обогащают уран внутри страны, а полагаются на импорт топлива для реакторов.

При этом глава Белого дома в своей публикации в социальных сетях 23 июля заявил, что в рамках сделки не будет обогащения материалов. Это заявление противоречит сообщениям американских чиновников и создает значительную путаницу в отношении реального содержания подписанного документа. Администрация также заявила, что соглашение касается только невоенного использования.

Чем грозит сделка США и Саудовской Аравии?

Обеспокоенность связана с несколькими ключевыми аспектами соглашения, которые отличают его от предыдущих подобных договоров США. Прежде всего, сделка с Эр-Риядом не соответствует "золотому стандарту", установленному в 2009 году при подписании аналогичных договоренностей с ОАЭ. В рамках достигнутого соглашения Абу-Даби взял на себя обязательство навсегда прекратить обогащение урана и переработку отработавшего ядерного топлива на своей территории. Саудовское соглашение, напротив, потенциально допускает обе эти деятельности.

Кроме того, согласно сообщениям, соглашение не требует от Эр-Рияда подписания Дополнительного протокола МАГАТЭ. Этот документ предоставляет инспекторам МАГАТЭ более широкие полномочия по мониторингу, инспекциям и верификации, включая возможность проведения незапланированных инспекций для проверки того, что ядерный материал не используется в военных целях. Дополнительный протокол был одним из ключевых требований ядерной сделки с Ираном эпохи Обамы, из которой Трамп вышел в 2018 году.

Если ограничения будут сняты, Эр-Рияд может использовать гражданскую ядерную программу для создания ядерного оружия. В 2018 году кронпринц Мухаммед бин Салман объявил, что Саудовская Аравия последует за ИРИ и приступит к созданию ядерного оружия, если Тегеран предпримет такой шаг.

Что такое Авраамовы соглашения и какое отношение они имеют к ядерной сделке?

Авраамовы соглашения представляют собой серию договоров, направленных на восстановление дипломатических связей между Израилем и рядом арабских государств. Эти соглашения были заключены в 2020 году в период президентства Трампа. На данный момент к ним присоединились четыре государства: Бахрейн, Марокко, Судан и ОАЭ. После подписания соглашений Трамп объявил, что их реализация будет зависеть от присоединения Саудовской Аравии. Пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт было подтвердено, что в случае отказа Эр-Рияда от участия в соглашениях, сделка будет аннулирована.

В первоначальном объявлении о подписании соглашения 22 июля не содержалось никаких упоминаний об этом условии. На вопрос журналистов о том, почему условие было объявлено только после подписания, Левитт ответила, что президент ранее "много раз" упоминал необходимость присоединения Саудовской Аравии к соглашениям. При этом Трамп заявил, что не обсуждал этот вопрос с главой Минэнерго Райтом до подписания сделки, но тот был в курсе, и в Саудовской Аравии "это всегда понимали".

Какова позиция Саудовской Аравии по вопросу нормализации с Израилем?

Саудовская Аравия на протяжении многих лет давала понять, что не установит официальных отношений с Тель-Авивом без создания четкого пути к палестинской государственности. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, категорически отвергает идею создания палестинского государства, считая ее неприемлемой для безопасности своей страны.

Пока что саудовское правительство официально не ответило на требование Трампа. При этом источники, близкие к переговорам, указывают, что никаких обязательств по нормализации в ходе переговоров не обсуждалось. До того как глава Белого дома увязал сделку с Авраамовыми соглашениями, Эр-Рияд заявлял, что сделка поддерживает усилия по диверсификации источников энергии и включает "высочайшие международные стандарты" ядерной безопасности и нераспространения.

Белый дом изначально представлял ядерную сделку как выгодную для Вашингтона и Эр-Рияда без упоминания Израиля. При предыдущем президенте Джо Байдене переговоры о ядерном сотрудничестве были увязаны с более широким пакетом, включавшим признание саудитами Израиля, но эти переговоры застопорились после нападения ХАМАС 2023 года и последовавшей войны в Газе. Администрация Трампа возобновила обсуждения, сняв требование о нормализации, но затем вновь вернулся к нему.

Конгресс США заблокирует сделку с Саудовской Аравией?

Конгресс США получит 90 рабочих дней на рассмотрение соглашения после его представления. Для блокировки соглашения конгрессменам придется преодолеть президентское вето двумя третями голосов в обеих палатах. Как ожидается, соглашение встретит оппозицию как со стороны демократов, так и со стороны некоторых республиканцев. Однако, учитывая, что Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса, противникам сделки будет чрезвычайно трудно собрать небоходимое большинство. Тем не менее неясно, будет ли сделка вообще представлена в Конгресс, учитывая новое условие Трампа о нормализации.

Каковы региональные последствия сделки?

Соглашение может спровоцировать ближневосточную гонку ядерных вооружений. Также озабоченность вызывает тот факт, что оно подписано в разгар американской войны против Исламской Республики, которая, в частности, ведется для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия. Разрешение Эр-Рияду обогащать уран ослабляет этот посыл и может подтолкнуть Иран к дальнейшему развитию своей ядерной программы. Существуют также опасения по поводу безопасности ядерных объектов в условиях высокой региональной напряженности.

Какова роль МАГАТЭ в сделке с Саудовской Аравией?

В МАГАТЭ рассказали об ожидании официального запроса от стран-подписантов на внедрение мер верификации в рамках соглашения, до того как запрашивать разрешение у своего Совета управляющих. Согласно имеющейся информации, сделка не предусматривает необходимости для Эр-Рияда подписывать Дополнительный протокол МАГАТЭ. Вместо этого было заключено двустороннее соглашение о гарантиях. Но эти гарантии будут зависеть от состояния американо-саудовских отношений, и могут быть пересмотрены или даже расторгнуты в одностороннем порядке.

Некоторые СМИ сообщали, что договоренность может предусматривать создание объекта по обогащению урана в режиме "черного ящика", который будет расположен на территории Саудовской Аравии, но управляться американскими компаниями. Однако даже в этом случае саудовцы будут вовлечены в процесс и смогут в будущем потенциально вытеснить американских операторов.

Каковы перспективы сделки США и Саудовской Аравии?

С одной стороны, соглашение подписано и должно быть направлено на рассмотрение в Конгресс. С другой стороны, американский лидер поставил его реализацию в зависимость от условия, которое Эр-Рияд на протяжении многих лет отвергает. Если Саудовская Аравия откажется присоединиться к “Соглашениям Авраама”, сделка может быть заблокирована президентом. Если же королевство уступит давлению, это станет беспрецедентным дипломатическим прорывом, но может вызвать серьезное недовольство в арабском мире и среди палестинцев.

Если сделка с Вашингтоном не будет реализована, Эр-Рияд может обратиться к другим обладающим ядерными технологиями государствам. Хотя США остается важным партнером саудитов, это не единственный вариант для королевства. Однако выбор неамериканского партнера создаст для Саудовской Аравии сложную геополитическую дилемму. В этом случае Эр-Рияду пришлось бы маневрировать между двумя стратегическими отношениями: с США по вопросам обороны и региональной безопасности и с конкурирующей державой по ядерному сотрудничеству.

Даже если сделка будет реализована, Саудовской Аравии предстоит преодолеть множество технических и логистических препятствий на пути к созданию полноценной гражданской ядерной промышленности, включая обеспечение ядерным топливом и строительство необходимой инфраструктуры.