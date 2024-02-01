Вестник Кавказа

Россия поможет восстановить Карабах. Договор Азербайджана и Армении. Вандализм в Ереване

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Ильгаром Велизаде новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

Политолог Ильгар Велизаде на прямой связи из Баку и телерадиоведущий Гия Саралидзе в студии «Вестника Кавказа» в Москве поделились мнениями о сотрудничестве министерств по чрезвычайным ситуациям России и Азербайджана в сфере разминирования освобожденных территорий, о  помощи, которую Россия может оказать Азербайджану в возрождении Карабахского экономического района, а также обсудили акт вандализма жителя Армении в отношении памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

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