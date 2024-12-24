Жизнь в Грузии становится дороже

В минувшем апреле 2025 года индекс цен на промышленную продукцию показал рост на 5,1%, но больше всего подорожали продукты питания – они прибавили в цене 6,1%, свидетельствуют новые данные "Сакстата".

Цены в Грузии растут – только за последний месяц местная продукция стала дороже на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

И если рост цен в перерабатывающей промышленности составил скромные 3,8%, то цены на продовольствие выросли на 6,4%, а в горнодобывающей промышленности – на все 15%, сообщает Sputnik Грузия.

Больше всего рост цен ощутят на себе импортеры продукции горнодобывающей промышленности – она подорожала для них на 19,8%, хотя в стране это почти незаметно - цены в горнодобывающей промышленности выросли лишь на 0,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако жителей страны это волнует меньше всего, а вот цены на продукты, особенно импортные, стали "кусачими" – если цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, выросли лишь на 3,8%, то импортные продукты питания прибавили в стоимости 18%.

При этом уровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2025 года составил 3,5% при целевом показателе 3%.