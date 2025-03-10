Несмотря на все усилия властей, в Грузии продолжает расти безработица – только за первый квартал текущего 2025 года она выросла на 10,8 тысяч человек, или 4,7%, свидетельствует новая статистика Сакстата.

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2025 года составил 14,7% - это на 0,7% больше показателя за четвертый квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

С начала года, несмотря на все усилия властей, число безработных выросло на 10,8 тыс человек, или 4,7%, по сравнению с тем же периодом 2024 года и составило 239,4 тыс человек, передает Sputnik Грузия.

Любопытно, что уровень безработицы в селах намного ниже, чем в городах, а уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин.

В то же время в стране насчитывается 54,8% трудоспособного, экономически активного населения, утверждает статистика.

"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен в городских и сельских поселениях на 0,2 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране сократился на 0,5 процентного пункта и составил 46,8%"

- "Сакстат"

Уровень активности у мужчин в стране традиционно выше, чем у женщин – активный образ жизни ведут 66,5% мужчин, и этот показатель не меняется, тогда как у женщин этот показатель снизился на 0,6 процентного пункта и составил 44,4%.