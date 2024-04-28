Инвесторы заинтересовались экономикой Грузии

В Лондоне прошел Грузинский инвестиционный форум. По его итогам, глава Минфина заявил, что у инвесторов есть интерес к экономике Грузии.

Инвесторы имеют интерес к экономике Грузии, заявил Минфина страны Лаша Хуцишвили, оценивая итоги Грузинского инвестиционного форума, который прошел в Лондоне.

"Интерес к экономике Грузии велик и охватывает различные сферы и направления как в финансовом, так и в нефинансовом секторе. В этом плане Грузия – выдающаяся в мире"

- Лаша Хуцишвили

Он отметил выдающиеся темы экономического роста, которые были зафиксированы за последние четыре года. Именно это делает инвестирование в Грузию привлекательным в сравнении с другими странами.

Форум в Лондоне, по словам министра, позволил инвесторам больше узнать об экономической ситуации в Грузии и оценить возможности вложений своего капитала.

Напомним, что столица Великобритании принимает Грузинский инвестиционный форум уже третий год подряд. Его участниками стали свыше 180 представителей различных инвестиционных компаний и групп.