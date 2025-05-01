Лондон принимает Грузинский инвестиционный форум

Столица Великобритании уже в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум, участники которого планируют показать бизнесменам, насколько выгодно и безопасно сегодня инвестировать в Грузию.

Столица Великобритании Лондон уже в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум – тема, которую намерены подробно обсудить его участники – нынешние возможности инвестиционной среды в Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.

"Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне, его принимающей стороной выступает Лондонская фондовая биржа. Соответственно, будет обсуждаться инвестиционная среда, которую страна предлагает мировым инвесторам"

- Ираклий Надареишвили

Британские бизнесмены неизменно проявляют огромный интерес к форуму – для участия в нем зарегистрировались более 180 представителей различных инвестиционных компаний и групп. Британские инвесторы оценивают Грузию не только как страну со стабильной экономикой, но и как площадку для собственного роста, отметил замминистра, передает Sputnik Грузия.

Грузия привлекает инвесторов простотой ведения бизнеса, умеренными налогами, своей макроэкономической стабильностью на фоне мировых глобальных вызовов, отметил Надареишвили.

Грузинская делегация уже прибыла в Лондон – ее возглавляет первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, а в ее состав входят руководители экономических ведомств, Национального банка и представители частного сектора страны, добавил чиновник.