ЕС использует отношения с Грузией как инструмент – Тбилиси

Последнее заявление посла ЕС в Грузии говорит о том, что Брюссель использует свои связи с Тбилиси как инструмент против самой же Грузии, рассказала глава МИД Мака Бочоришвили.

Слова посла ЕС Павла Герчинского в очередной раз стали подтверждением того, что Евросоюз применяет свои связи с Грузией для борьбы против нее же, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Таким образом дипломат прокомментировала высказывание евродипломата о том, что страны ЕС так и не пришли к консенсусу относительно антигрузинских санкций. Герчинский также поставил вопрос о том, достойна ли Грузия таких привилегий, как соглашение об ассоциации, безвиз и соглашение о свободной торговле.

"Из заявления посла ЕС мы видим, что они не жалеют усилий, чтобы использовать отношения с ЕС в качестве инструмента против Грузии"

– Бочоришвили

Говоря о том, что страны ЕС так и не пришли к единой позиции по санкциям против Грузии, министр высоко оценила этот факт. Она пояснила, что это означает наличие и "здорового мнения", которое, тем не менее, нередко затуманивается ложными точками зрения, вредящими Грузии.