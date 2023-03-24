Вестник Кавказа

Жителей Северного Кавказа предупредили о риске схода лавин

Жителей Северного Кавказа предупредили о риске схода лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти во всех регионах СКФО в ближайшее время будет лавиноопасно. Метеорологи также ожидают сильные осадки.

В течение ближайших нескольких дней в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра.

До конца сегодняшнего дня и 20 февраля угроза схода лавин будет существовать в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

"В Ингушетии и в Чеченской Республике 19-21 февраля в горах выше 1 500 м лавиноопасно"

– Гидрометцентр

Согласно отмечают, что завтра в некоторых районах Кавказа прогнозируются обильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, ожидается гололедица.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2075 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа причина смертоносных оползней в Грузии

Названа причина смертоносных оползней в Грузии

Лавина снесла автомобили в дагестанских горах

Лавина снесла автомобили в дагестанских горах

Около 300 семей в Грузии было переселено из-за оползней

Около 300 семей в Грузии было переселено из-за оползней

Лавины угрожают Югу России в пятницу и субботу

Лавины угрожают Югу России в пятницу и субботу

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы