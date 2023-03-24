Жителей Северного Кавказа предупредили о риске схода лавин

Почти во всех регионах СКФО в ближайшее время будет лавиноопасно. Метеорологи также ожидают сильные осадки.

В течение ближайших нескольких дней в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра.

До конца сегодняшнего дня и 20 февраля угроза схода лавин будет существовать в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

"В Ингушетии и в Чеченской Республике 19-21 февраля в горах выше 1 500 м лавиноопасно" – Гидрометцентр

Согласно отмечают, что завтра в некоторых районах Кавказа прогнозируются обильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, ожидается гололедица.