Жителей Дагестана ждут длинные выходные

В Дагестане в связи с Днем Конституции РД объявлен дополнительный выходной. Нерабочим по случаю праздника будет понедельник 28 июля.
Правительство Дагестана информирует о дополнительном дне отдыха, который объявляется в республике по случаю Дня Конституции РД.
В регионе 26 июля указом Госсовета Дагестана от 18 июля 1995 года День Конституции Республики Дагестан является нерабочим днем. В этом году праздник выпадает на выходные, потому переносится - нерабочим объявлен понедельник 28 июля. Таким образом, жители Дагестана в конце этой недели получит три дня отдыха, а следующая рабочая неделя будет у них короткой, она начнется во вторник.