Вестник Кавказа

Жителей Дагестана ждут длинные выходные

Жителей Дагестана ждут длинные выходные
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в связи с Днем Конституции РД объявлен дополнительный выходной. Нерабочим по случаю праздника будет понедельник 28 июля.

Правительство Дагестана информирует о дополнительном дне отдыха, который объявляется в республике по случаю Дня Конституции РД.

В регионе 26 июля указом Госсовета Дагестана от 18 июля 1995 года День Конституции Республики Дагестан является нерабочим днем. В этом году праздник выпадает на выходные, потому переносится - нерабочим объявлен понедельник 28 июля. Таким образом, жители Дагестана в конце этой недели получит три дня отдыха, а следующая рабочая неделя будет у них короткой, она начнется во вторник. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1495 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.