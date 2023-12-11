Как отдыхаем в 2026 году: календарь праздников в России

Минтруд разместил календарь праздничных и выходных дней на будущий год. Расскажем, как отдыхаем в России на Новый год, 23 февраля, 8 марта, майские праздники, в июне, ноябре и декабре в 2026 году.

Проект производственного календаря на 2026 год уже представили в Минтруде РФ. Это повод уже сейчас задуматься, как лучше распланировать отпуск и использовать длинные выходные по максимуму.

Как отдыхаем на Новый год 2026?

Новогодние праздники в 2026 году продлятся целых 12 дней. Россияне смогут отдохнуть с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026 года (воскресенье).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый год – один из самых любимых праздников у большинства россиян. В этот день принято обмениваться теплыми поздравлениями, дарить друг другу подарки и, конечно, собираться за богатым новогодним столом. В этот раз дней для встреч с близкими будет особенно много.

Как отдыхаем 23 февраля в следующем году?

В 2026 году День защитника отечества, 23 февраля, выпадает на понедельник. Официальные выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а значит россиян ждут длинные трехдневные выходные и короткая рабочая неделя после.

С 2002 года по решению Госдумы 23 февраля в РФ стал нерабочим праздничным днем для всех граждан, а не только военнослужащих, как это было в Советском Союзе. Согласно закону от 1995 года, эта дата стала считаться днем воинской славы России.

8 марта 2026: как отдыхаем?

В марте россиян также ждут трехдневные выходные. Они продлятся с 7 по 9 марта. В 2026 году Международный женский день или 8 марта выпадает на воскресенье, это значит что отдых придется на пятницу, субботу и воскресенье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Изначально праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию, однако сегодня несколько потерял это значение и стал скорее праздником "весны и женственности". Празднование 8 марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов, шоколада и других желанных подарков.

Майские праздники 2026

Выходные на майские праздники в 2026 году будут разделены на две части. Первая продлится с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье) и будет связана с Днем труда, а вторая – с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник) и будет приурочена ко Дню Победы.

Стоит отметить, что в 2026 году будет отмечаться 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выходные в июне 2026

На День России в 2026 году выходные будут с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 июня.

Праздник приурочен к принятию 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР и объявлен нерабочим днем с 1991 года.

Ноябрьские праздники

В ноябре россиян ожидает всего один выходной – 4 ноября. В 2026 году он выпадает на среду и никуда не переносится, день отдыха придется на середину рабочей недели.

В этот день Россия ежегодно отмечает День народного единства. Он был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Декабрь 2026: как отдыхаем?

Новогодние праздники 2027 года начнутся уже с 31 декабря 2026 года. Последняя рабочая неделя года будет короткой, всего три дня, а последний день года, четверг, войдет в число длинных новогодних каникул